publié le 20/01/2018 à 07:30

Pilote le plus titré de toute l'histoire du championnat du monde des rallyes, intouchable de 2004 à 2012 dans la discipline, expériences couronnées de podiums aux 24 Heures du Mans et sur le Dakar, recordman de la légendaire montée de Pikes Peak aux États-Unis... Depuis plus de 15 ans, Sébastien Loeb s'est forgé l'un des plus beaux palmarès du sport automobile, devenant l'un des sportifs français les plus reconnus.



S'il a joué de malchance lors du dernier Dakar en Amérique du Sud, le pilote alsacien de 43 ans reste un phénomène derrière un volant, la plupart du temps aux côtés de son copilote de toujours, le Monégasque Daniel Elena (45 ans), aussi discret que fidèle. RTL et RTL.fr ont le privilège et l'honneur de recevoir les deux hommes mercredi 24 janvier pour un entretien fleuve en direct, à 10 heures, sur Facebook.

Ce sont vous, les internautes, qui réaliseront l'interview, avec vos questions, toutes celles que vous vous posez, sans retenue. Sentiment d'inachevé sur le Dakar ? Prochains challenges ? Regret de n'avoir jamais couru en F1 ? Son regard sur ce parcours hors du commun alors qu'il se destinait à une carrière d'électricien, sa place dans le panthéon des sports mécaniques ? Lancez-vous, dans les commentaires en pied de cet article et/ou sur notre page Facebook.