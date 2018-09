VIDÉO - US Open : Federer battu en 8es par le 55e joueur mondial

publié le 04/09/2018 à 11:13

Il n'y aura ni choc face à Novak Djokovic en quarts de finale ni nouvelle occasion de décrocher un 21e titre du Grand Chelem. Roger Federer s'est incliné lundi 3 septembre dès les 8es de l'US Open, battu en quatre manches par l'Australien John Millman (3-6, 7-5, 7-6, 7-6), 55e joueur mondial, pour la première fois de sa carrière à ce niveau dans un tel tournoi.





"J'avais l'impression de ne pas trouver d'air, c'est une des premières fois que ça m'arrive, a expliqué le Suisse de 37 ans. Vous transpirez de plus en plus au fil du match, et ça vous fait perdre de l'énergie au fur et à mesure". Celui qui est toujours numéro 2 mondial s'est procuré deux balles de deux sets à zéro, puis une balle de deux manches à une mais son service, notamment, l'a pénalisé.

C'est donc Millman, 29 ans, qui se frottera à Djokovic (31 ans, 6e mondial) pour une place en demie. Le Serbe, lui, n'a pas tremblé face au Portugais Joao Sousa (68e) : 6-3, 6-4, 6-3. Les deux premiers quarts de finale opposent mardi 4 septembre l'Espagnol Rafael Nadal (1er) à l'Autrichien Dominic Thiem (9e) et l'Argentin Juan Martin Del Potro (3e) à l'Américain John Isner (11e).