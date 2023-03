F1 : retour sur la piste de karting où Ocon et Gasly ont commencé

Dans le monde, il n'y a que 20 pilotes de Formule 1, et parmi ces 20 pilotes, Esteban Ocon et Pierre Gasly viennent de la même région et ont fait leurs premiers tours de roues au même endroit, sur la piste d’Anneville-Ambourville, une petite commune située dans les boucles de la Seine.

C’est sur cette piste et avec le même entraineur qu’ils ont fait leurs premiers tours de roues. "Esteban est arrivé lorsqu'il avait 6 ans. Il était si petit qu’il a fallu bricoler son karting pour qu’il puisse le piloter. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, il était toujours là à s’entrainer", explique Didier Blot, qui a formé les deux champions. Il se dit fier de la réussite de ses deux poulains, aujourd’hui réunis au sein de l’écurie Alpine.



"Puis Pierre est arrivé. Les deux tournaient inlassablement sur cette piste et enchaînaient les chronos. J’ai tout de suite vu qu’ils avaient quelque chose en plus", poursuit le formateur. Aujourd’hui, Esteban Ocon et Pierre Gasly ne cessent de le répéter, les chances de les voir réunis, un jour, au sein de la même écurie, qui plus est, Française, étaient infimes. Pourtant, cela s'est produit cette année pour la plus grande fierté de Didier Blot et de Jean-Charles Dumont, le président du club de karting d’Anneville-Ambourville.

Nous avons certainement la meilleure école de pilotage de France Didier Blot

"Esteban et Pierre sont nos deux fiertés. Aujourd’hui, quand je les vois en Formule 1, j’en ai souvent la larme à l’œil. Et s’ils sont en Formule 1, c’est parce qu’ici, nous avons certainement la meilleure école de pilotage de France et les meilleurs moniteurs", déclare ce dernier.

Lisa Billard, Esteban Ocon et Didier Blot le 20 février 2023 sur le circuit d'Anneville Ambourville Crédits : David Billard

Didier Blot et Jean Charles Dumont sur le circuit d'Anneville Ambourville le 22 février 2023 Crédits : Frédéric Veille

Arthur Dorison et Pierre Gasly lors de la remise des prix FIA le vendredi 9 décembre 2022 à Bologne Crédits : Franck Dorison Précédent Suivant

Il n’y pas qu’Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ont débuté à Anneville-Ambourville. Plus récemment, Didier Blot a emmené Émilien Carde vers les courses endurances internationales, mais vient surtout de décrocher le Graal avec Arthur Dorison, qui, du haut de ses 14 ans, vient d’être sacré champion du Monde de karting, ainsi que Lisa Billard, âgée de seulement 13 ans, qui a mi-février été recrutée par l’écurie Alpine.



"Et nous avons encore quelques beaux trèfles à quatre feuilles parmi tous les jeunes qui sont ici à l’école de pilotage", prévient Jean-Charles Dumont, l'heureux président d’un club et d’une piste de karting qui se révèlent être une formidable pépinière du sport automobile mondial.

