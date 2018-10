publié le 24/10/2018 à 15:30

Les deux pilotes Ferrari Kimi Räikkönen, vainqueur du Grand Prix des États-Unis dimanche 21 octobre, et Sebastian Vettel, 4e à Austin, n’ont fait que retarder l’échéance. Car avec 70 points d'avance au classement des pilotes et alors qu’il ne reste que trois courses à disputer (Mexique, Brésil, Abu Dhabi), le titre mondial tend toujours les bras à Lewis Hamilton, qui pourrait être couronné ce dimanche 28 octobre à Mexico.



Si à l’issue de la course le Britannique conserve une marge de 50 points sur l'Allemand, (Hamilton peut se contenter d’une 7e place même si Vettel s’impose), il décrochera son 5e titre, égalant ainsi le légendaire argentin Juan Manuel Fangio et se rapprochant un peu plus de l’intouchable allemand Michael Schumacher, sept fois titré entre 1994 et 2004.

L’an passé déjà Lewis Hamilton avait été sacré champion du monde à l’issue du Grand Prix du Mexique, quand bien même il y avait obtenu son plus mauvais résultat de la saison (9e d’une course remportée par le Néerlandais Max Verstappen). Ce jour-là, sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, il s’était, avec 56 points d'avance sur Vettel, adjugé sa quatrième couronne après celles de 2008, 2014 et 2015.

Quels enjeux pour les Français ?

L’attribution du titre mondial sera le seul véritable enjeu de cette 19e édition du GP du Mexique qui, l’an passé, avait souri au Français Esteban Ocon, 5e. "C’est une piste difficile où, avec l’altitude, il est difficile de trouver un bon équilibre mais j’adore ce circuit", explique le pilote Force India qui, en dépit, d’une belle course et d’une place de 8e dimanche dernier à Austin, a été disqualifié du Grand Prix des États-Unis suite à une infraction liée à la consommation de carburant autorisée.



Pour les deux autres Français, l’objectif sera toujours le même : essayer de bien figurer. Mais pour Romain Grosjean, contraint à l’abandon aux États-Unis, ce sera compliqué car le pilote Haas sera pénalisé de trois places sur la grille de départ au Mexique après son accrochage avec le Monégasque Charles Leclerc à Austin. Quant à Pierre Gasly, qui fait ce qu’il peut au volant de sa Toro Rosso à moteur Honda, il poursuit sa progression en Formule 1 avant son passage l’an prochain chez Red Bull en remplacement de Daniel Ricciardo, transféré chez Renault.

GP du Mexique :

- Essais libres vendredi 26 et samedi 27 octobre

- Qualifications samedi 27 octobre à 20h40 heure française

- Départ de la course dimanche 28 octobre à 20h10 heure française