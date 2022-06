F1 : Lewis Hamilton réagit aux propos racistes de Nelson Piquet à son encontre

Lewis Hamilton avec percing et bijoux

"Ce sont plus que des paroles. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas de place dans notre sport." Ce mardi 28 juin, le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a réagi sur Twitter aux propos racistes à son encontre de l'ancien pilote brésilien Nelson Piquet.

Dans un entretien en novembre 2021, le désormais proche du président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro avait utilisé le mot "petit noir" pour désigner Lewis Hamilton. Il revenait sur un incident impliquant le Britannique et Max Verstappen, gendre de Piquet, lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021.

"J'ai été entouré de comportements tels que celui-là et pris pour cible toute ma vie. Il y a eu du temps pour apprendre, maintenant est venu le temps de l'action", a ajouté le pilote de l'écurie Mercedes dans son tweet relayé des dizaines de milliers de fois. Il n'est pas le seul à dénoncer ces propos à caractère raciste. La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a communiqué que "les propos discriminatoires ou racistes sont inacceptables sous quelque forme que ce soit et n'ont pas leur place dans la société". "Lewis est un ambassadeur incroyable pour notre sport et mérite le respect", a-t-elle ajouté.

