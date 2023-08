L’annonce de la prolongation du contrat de Lewis Hamilton était attendue depuis plusieurs semaines. Elle est intervenue jeudi 31 août à Monza lors de la journée média du Grand Prix d’Italie.

Lewis Hamilton, 38 ans, pilotera donc pour l’écurie Mercedes au cours des saisons 2024 et 2025. Depuis qu’il a rejoint l’équipe d’usine en 2013, le Britannique a remporté 82 victoires, décroché 78 pole positions et a remporté six titres de champion du monde des pilotes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020) et huit championnats du monde des constructeurs.



"Nous rêvons chaque jour d'être les meilleurs et nous avons consacré la dernière décennie ensemble à atteindre cet objectif, explique celui qui a aussi été sacré en 2008 avec McLaren. Nous n'avons jamais eu aussi faim de gagner. Nous avons appris de chaque succès mais aussi de chaque revers. Nous continuons à poursuivre nos rêves, nous continuons à nous battre quel que soit le défi et nous gagnerons à nouveau. Je suis reconnaissant envers mon équipe".

Mercedes a également annoncé la prolongation du contrat de George Russell, lui aussi jusqu'à la fin de la saison 2025. Arrivé en 2022 au sein de l’écurie allemande, le pilote britannique de 25 ans avait obtenu sa première victoire lors du Grand Prix de São Paulo l’année dernière.

