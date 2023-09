F1 - Guanyu Zhou reste chez Alfa Roméo, Théo Pourchaire pilote de réserve

Le Français Théo Pourchaire, 20 ans, actuel leader du championnat du Monde de Formule 2, ne sera pas titulaire l’an prochain en F1 comme certaines rumeurs l’avaient annoncé.

Le jeune Grassois a en revanche été confirmé au sein de l’écurie Alfa Romeo F1 pour la saison 2024 où il sera, comme cette année, pilote de réserve et chargé du travail sur simulateur contribuant ainsi à la croissance de l'équipe tout au long de la saison.

« Au fil des années, l'équipe est devenue une famille pour moi. Par conséquent, je suis vraiment heureux et reconnaissant de continuer mon voyage avec Alfa Romeo F1 et la Sauber Academy. Bien sûr, une excellente façon de dire merci serait de terminer le travail en F2 à Abu Dhabi – je donnerai tout pour que l’équipe ramène le titre mondial à la maison. »

Quant à Guanyu Zhou, 24 ans, qui était entré dans l'histoire au début de la saison 2022 en devenant le premier pilote chinois de Formule 1, il poursuit donc l’aventure au sein de l’écurie Alfa Romeo F1 et sera de nouveau associé au Finlandais Valtteri Bottas pour la saison 2024.



