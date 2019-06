F1 - Grand Prix de France : Renault célèbre son historique victoire de 1979

publié le 21/06/2019 à 14:35

Le 1er juillet 1979 restera à jamais gravé dans l’histoire de Renault. Ce jour-là, sur le circuit de Dijon-Prenois la marque française imposa pour la première fois en Formule 1 son révolutionnaire moteur 1.500 turbo qui équipait la monoplace RS10.

"Tout le monde riait quand nous avons faits nos premiers tours de roue avec cette voiture, explique 40 ans plus tard et quelques cheveux blancs en plus le toujours pétillant Jean-Pierre Jabouille. Mais nous avions tellement travaillé que nous étions certains qu’un jour nous arriverions à ce résultat.

Ce dimanche glacial de juillet 1979, après avoir pris la tête à 19 tours de la fin en doublant la Ferrari de Gilles Villeneuve, Jean-Pierre Jabouille s’offrait à 36 ans sa première victoire en Formule 1, et offrait surtout à Renault un week-end de rêve avec, en plus de la pole position, une victoire sous le drapeau à damier. Cerise sur la gâteau, la 3e marche de podium pour René Arnoux.

Nous avons été les pionniers Jean-Pierre Jabouille Partager la citation





"Nous avons été les pionniers avec une écurie française, une voiture française, un moteur français et un pilote français, reprend Jabouille. D’autres ont emboîté le pas comme Ferrari mais nous restons à jamais les premiers à nous être imposés avec cette technologie qui, à l’époque, était révolutionnaire".

Cet historique succès de Renault en Formule 1 faisait suite à celui déjà historique obtenu un an plus tôt aux 24 Heures du Mans grâce à l’Alpine Renault de Jean-Pierre Jaussaud et Didier Pironi, étaient au volant d’un bolide déjà équipé d’un moteur turbo. Victoire en poche, Renault avait alors abandonné l’endurance pour se consacrer à la vitesse en rejoignant la Formule 1.

Tours d'honneur avec la RS10 au Castellet

En ce week-end de Grand Prix de France au Castellet, Renault F1 célèbre donc ce 40e anniversaire. Pour l’occasion, Jean-Pierre Jabouille, 76 ans aujourd’hui, retrouvera avec bonheur le volant de la RS10 pour des tours d’honneurs, samedi 22 juin à 19h30 et dimanche 23 juin à 13h, 2h10 avant le départ de la course.