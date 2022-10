F1 - GP du Mexique : Max Verstappen décroche une nouvelle pole position

C’est le Néerlandais Max Verstappen qui a été le plus rapide samedi 29 octobre 2022 de la séance de qualifications qui s’est disputée sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Le double champion du Monde a devancé les deux Britanniques Georges Russel et Lewis Hamilton. Devant son public, le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) n’a pu faire mieux que 4è.

C’est la 19è pole position en carrière pour Max Verstappen, sa 6è cette saison. Le Néerlandais déjà sacré champion du Monde 2022 va, à l’occasion de ce Grand Prix du Mexique, tenter de battre le record de victoire en une saison (13), record qu’il partage avec Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Du côté des Français Esteban Ocon a réalisé le 10è temps sur son Alpine et s’élancera sur la même ligne que son co équipier Fernando Alonso alors que Pierre Gasly n’a pu faire mieux que le 14e chrono avec son AlphaTauri.

Le départ du GP du Mexique (71 tours) sera donné dimanche 30 octobre à 21h heure française

