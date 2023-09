F1 – GP de Singapour : Carlos Sainz l’emporte et met fin à l’ultra domination de Verstappen

Il aura fallu attendre le 15è rendez-vous de la saison pour voir une autre voiture qu’une Red Bull s’imposer en Grand Prix. C’est donc Carlos Sainz et Ferrari qui ont mis fin à l’ultra domination de l’écurie Autrichienne et notamment de son leader, le double champion du Monde Max Verstappen qui restait sur 10 victoires d’affilée.

Parti en pole position et après avoir tenu la tête pendant les 62 tours, Carlos Sainz au volant de sa Ferrari s’impose donc dans la cité état de Singapour et permet à la Scuderia de décrocher sa première victoire de la saison.

C’est la deuxième victoire en Grand Prix de l’Espagnol après celle obtenue l’an passé en Grande-Bretagne. Au drapeau à damier, Carlos Sainz a devancé la Mc Laren de Lando Norris et la Mercedes de Lewis Hamilton (Mercedes) juste devant Charles Leclerc (Ferrari)

Max Verstappen qui était parti en 11è position termine 5è. C’est la première fois depuis le début de la saison que le Néerlandais ne monte pas sur le podium, lui qui jusque-là avait remporté 12 des 14 premiers rendez-vous de la saison 2023.

Chez les Français, Alpine repart de Singapour avec un sentiment. Parti en 12è position, Pierre Gasly termine 6è et marque de précieux points. Déception par contre pour Esteban Ocon qui malgré une superbe course a été contraint à l’abandon à 19 tours de l’arrivée suite à un soucis de boite de vitesse alors qu’il était en 6è position.

Prochain Grand Prix le 24 septembre au Japon



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info