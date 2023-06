F1 - GP du Canada : Verstappen sur les traces de Senna

Déjà vainqueur l’an dernier à Montréal, déjà vainqueur de cinq des sept premiers Grands Prix de cette saison 2023, Max Verstappen est une fois de plus le grand favori de ce Grand Prix du Canada et pourrait, en cas de nouveau succès, rejoindre Ayrton Senna.

Le Brésilien, triple champion du monde (1988, 1990 et 1991), a en effet remporté 41 Grands Prix durant les onze saisons qu'il a disputées, le dernier au volant d’une McLaren-Ford le 7 novembre 1993 à Adelaïde lors du Grand Prix d’Australie.

Max Verstappen, qui a déjà égalé Ayrton Senna sur le nombre de podiums en F1 (80) le 2 avril dernier en Australie, poursuit donc sa chasse aux records même si, jeudi 15 juin, il a tenu à préciser qu'il "ne regarde jamais vraiment les chiffres. Mais quand j’étais enfant, je n’aurais jamais pu imaginer cela. C’est donc une belle réussite. Mais je ne pense pas qu’on puisse nous comparer".

Red Bull vise sa 100e victoire

Pourtant, le double champion du monde est bel et bien sur les traces d’Ayrton Senna quant au nombre de victoires, mais aussi de couronnes mondiales puisqu’il est en route pour un troisième sacre consécutif au volant de sa Red Bull.

Sur le tracé de Montréal, l’écurie autrichienne va quant à elle tenter de décrocher sa 100e victoire en Formule 1, devenant ainsi le cinquième constructeur à atteindre ce chiffre après Mercedes, Ferrari, Williams et McLaren.

Fondée en 2005, l’écurie Red Bull a remporté son premier Grand Prix le 19 avril 2009 à Shanghai. Sébastian Vettel s’était imposé sous la pluie en Chine. Depuis, Mark Webber, Daniel Ricciardo, Sergio Perez et bien sûr Max Verstappen ont porté ce chiffre à 99. En 355 courses disputées, Red Bull Racing a décroché six titres mondiaux avec Vettel (4) et Verstappen (2) et cinq titres constructeurs.

