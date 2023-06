F1 – GP du Canada : Max Verstappen s’offre une nouvelle victoire

Les Grand Prix se suivent et se ressemblent en cette saison 2023 tant Max Verstappen domine les débats. Cette huitième manche du championnat n’a pas dérogé à la règle puisque le Néerlandais s’est imposé pour la 6è fois et continue son cavalier seul en tête du championnat.

Sur le tracé de Montréal Max Verstappen (Red Bull) parti en pole position s’est imposé devant Fernando Alonso (Aston Martin) et Lewis Hamilton (Mercedes) après avoir fait les 70 tours en tête. Il s’impose avec plus de 9 secondes d’avance sur le deuxième. C’est la 41è victoire en Grand Prix pour le Néerlandais qui égale le Brésilien Ayrton Senna en nombre de succès en F1.

A noter qu'avec cette nouvelle victoire de Max Verstappen l'écurie Red Bull remporte son 100è Grand Prix de Formule 1.

Peut être motivé par la victoire de la Scuderia aux 24 heures du Mans, Ferrari a de son côté retrouvé des couleurs au Canada en décrochant avec Leclerc et Sainz les 4è et 5è places.

Du côté des Français Esteban Ocon parti sur la 6è place de la grille a terminé 8è alors que Pierre Gasly l’autre pilote Alpine n’a pu rentrer dans les points en franchissant le drapeau à damier à la 12è place.

Prochain Grand Prix en Autriche le dimanche 2 juillet à Spielberg.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info