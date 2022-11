F1 – GP du Brésil : Georges Russel remporte la course sprint

Georges Russel parti en 3è position de cette course sprint disputée ce samedi 12 novembre sur le circuit José Carlos Pace de Sao Paulo s’est imposé avec brio devant la Ferrari de Carlos Sainz et la Mercedes de Lewis Hamilton.

Max Verstappen qui dès les premiers tours avait pris le commandement après la pole « surprise » de la Haas de Kévin Magnussen, s’est fait doubler en fin de course par Russel, Sainz et Hamilton. Le champion du Monde ne termine que 4è.

C’est le premier succès de Mercedes cette saison, même si cette victoire de Georges Russel n’est pas une victoire en Grand Prix mais en course sprint, course qui détermine la grille de départ du Grand Prix qui se disputera dimanche

Georges Russel s’élancera donc en pole position du GP du Brésil. Sainz étant pénalisé de 5 places pour changement de pièces moteur sur sa Ferrari ne sera pas en première ligne et laisse sa place à Lewis Hamilton.

Au cours de cette course sprint les deux Français Gasly et Ocon ont respectivement terminé 10è et 18è

