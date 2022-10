F1 – GP du Mexique : Max Verstappen l’emporte et devient le premier pilote de l’histoire avec 14 victoires en une saison

Parti en pole position, le Néerlandais Max Verstappen a tranquillement passé cette 20è manche du championnat du Monde 2022 en enchainant les 71 tours du Grand Prix en tête, franchissant le drapeau à damier avec près de 15 secondes sur Lewis Hamilton (Mercedes)

Devant son public, le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) complète le podium et ravit la deuxième place du classement des pilotes à Charles Leclerc (Ferrari) qui n'a terminé que 6è.

C'est la 34è victoire en Grand Prix de la carrière de Max Verstappen.

C’est aussi son 14è succès cette saison ce qui fait de lui le nouveau recordman du nombre de victoire en une seule saison, détrônant ainsi Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Déjà sacré champion du Monde 2022, Max Verstappen a encore démontré que sa Red Bull était définitivement la voiture la plus rapide et la plus fiable du plateau, seules les deux Mercedes ayant pu suivre, de loin, les performances de la monoplace du Néerlandais, les deux Ferrari terminant 1 tour derrière.

Du côté des Français Esteban Ocon au volant de son Alpine a terminé 8è. Pierre Gasly (Alphatauri) fini 11è.

Prochain Grand Prix le 13 novembre au Brésil.

