F1 – GP des Pays-Bas : Max Verstappen décroche la pole position devant son public

Dans une séance de qualifications marquée par la pluie et deux drapeaux rouges consécutifs aux sorties de piste de Logan Sargeant (Williams) puis Charles Leclerc (Ferrari), c’est le double champion du Monde en titre qui a donc décroché la pole position du Grand Prix des Pays-Bas.

Le pilote Red Bull a devancé la Mc Laren de Lando Norris et la Mercedes de George Russell. C’est le Thaïlandais Alex Albon (Williams) qui a réalisé le 4è temps devant l’Aston Martin de Fernando Alonso et la Ferrari de Carlos Sainz.

C’est la 28è pole position de la carrière de Max Verstappen, sa 3è d’affilée au Pays-Bas, sa 8è cette saison.

Gasly 12è temps, Ocon 17è

Du côté des Français Pierre Gasly n’a pu faire mieux que le 12è temps au volant de son Alpine. Esteban Ocon n’a quant à lui réalisé que le 17è temps de cette séance de qualification et s’élancera donc en fond de grille.

La surprise de cette séance de qualification est le 13è temps de Lewis Hamilton piégé par le trafic. Quant au jeune Néo-Zélandais Liam Lawson qui a remplacé au pied levé Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) blessé au poignet après sa sortie de piste aux essais libres, il a logiquement terminé 20è et dernier des qualifications.

Le départ du Grand Prix des Pays-Bas sera donné dimanche 27 août à 15 heures



