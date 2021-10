Max Verstappen (gauche) et Lewis Hamilton (droite) côte à côte lors des essais du GP des États-Unis le 22 octobre 2021

"Stupid idiot" : c'est l'injure lancée par Max Verstappen à son rival Lewis Hamilton lors des essais du Grand Prix des États-Unis ce samedi 23 octobre à Austin, au Texas. Des propos interceptés par sa radio. Le Néerlandais a accompagné sa parole d'un geste, un doigt d'honneur à l'encontre du pilote Mercedes.

Lancé à pleine vitesse sur la ligne droite des stands, Verstappen s'est retrouvé presque à roue contre roue avec Hamilton, qui a semblé lui griller la politesse au lieu de s'écarter. Ne voulant pas laisser passer Verstappen, il a le premier pris le virage.

Le pilote Red Bull a terminé les deuxièmes essais libres, remportés par son coéquipier Sergio Pérez à la 8e position. Lewis Hamilton, lui, a fini 3e. Il reste six courses à cette saison haletante de Formule 1. Max Verstappen compte six petits points d'avance sur son concurrent, une tendance qui pourrait être renversée à tout moment. À 24 ans, il vise un 1er titre. Le Britannique, lui, pourrait être sacré une 8e fois et dépasser ainsi Michael Schumacher.