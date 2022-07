F1-GP de France : Lewis Hamilton va prendre son 300e départ en F1

Comme à son habitude, Lewis Hamilton est arrivé façon "gravure de mode" sur le circuit du Castellet. Mais très vite, le septuple champion du monde a revêtu sa combinaison de pilote pour aborder ce 12e rendez-vous d’une saison où il espère enfin débloquer son compteur victoire.



3e lors des trois derniers Grands Prix (Canada, Grande-Bretagne et Autriche), le Britannique de 37 ans a retrouvé des couleurs grâce à une Mercedes enfin compétitive après un début de saison délicat. Le circuit du Castellet répondant parfaitement aux qualités de sa monoplace, les espoirs d’une 104e victoire en F1 sont donc à sa portée.



Mais ce départ du Grand Prix de France sera surtout l’occasion pour lui de rejoindre les cinq autres pilotes ayant au moins ou plus de 300 départs en Formule 1. C’est le cas du Finlandais Kimi Räikkönen, le recordman (353 courses), de l’Espagnol Fernando Alonso (348), du Brésilien Rubens Barrichello (326), du Britannique Jenson Button (309) et de l’Allemand Michael Schumacher (308).

Mettre fin à une statistique cruelle

Lewis Hamilton, dont la carrière en F1 a débuté en 2007 en Australie, est actuellement 6e au championnat du monde des pilotes avec 99 points de retard sur le leader Max Verstappen. Le Britannique détient le record de pole positions (103), de podiums (184) et de victoires (103).



Lors du Grand Prix de France et sur les courses à venir, il essayera également de mettre fin à une statistique cruelle. Aucun des cinq pilotes ayant déjà passé le cap des 300 départs en F1 n’a remporté un Grand Prix, après avoir franchi cette barre symbolique.

