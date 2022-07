F1-GP de France : Ocon et Gasly veulent briller devant leurs fans

Jamais depuis 1993 un Français n’a gagné un Grand Prix de France. C’était Alain Prost au volant d’une Williams-Renault, sur le circuit de Magny-cours. 29 ans de disette, 29 ans sans Marseillaise sur le podium, et ce n’est a priori pas cette année que cela devrait changer, sauf énorme surprise.



L’éventuel exploit pourrait venir de Esteban Ocon. Un an après sa victoire au GP de Hongrie, le pilote Alpine reste sur une belle 5e place le 10 juillet dernier en Autriche et pointe à la 8e place du classement des pilotes grâce à son pilotage de plus en plus sérieux, mais aussi et surtout à son Alpine qui est beaucoup plus performante qu’en début de saison.



"Les qualifications sont importantes ici et il sera essentiel d’avoir les bons réglages pour samedi après-midi, souligne le pilote de 25 ans. J'ai apprécié les jours de repos après l'Autriche. Je suis prêt pour mon week-end de Grand Prix à domicile".

Un jeune fan a dessiné son casque

Pour ce Grand Prix de France, le pilote Alpine aura aussi une tribune à son nom. Située à l’entrée du virage du Pont, avant la ligne droite de départ, elle accueillera tous les supporters du Normand. Ce dernier portera par ailleurs un casque dessiné par William, un de ses jeunes fans qui a remporté le concours lancé il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux.

le casque d'Esteban Ocon pour le GP de France Crédit : twitter Esteban Ocon

Pierre Gasly, l’autre pilote Français aura lui aussi un casque bleu-blanc-rouge pour cet événement et aura lui aussi une tribune dédiée qui sera située à la chicane nord. Le pilote AlphaTauri, en indélicatesse avec sa monoplace depuis le début de la saison, espère enfin performer au Castellet.



Actuel 13e du classement des pilotes avec seulement 16 points marqués en 11 Grands Prix, le Normand devrait bénéficier de mises à jour sur sa monoplace. "J‘espère que les choses iront beaucoup mieux avec les mises à jour que nous aurons du côté aéro, ce qui devrait apporter un réel gain de performances".

