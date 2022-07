F1 – GP de France : 200.000 spectateurs attendus sous un soleil de plomb

Les prévisions météo du week-end prévoient de fortes températures sur le Var et notamment sur le Castellet où plus de 35° sont attendus de vendredi 22 à dimanche 24 juillet pour les trois jours de compétition.

Les organismes des pilotes seront donc mis à contribution pour ce 12è rendez-vous de la saison où le spectacle s’annonce grandiose sur le circuit Paul Ricard où les organisateurs ont mis toute leur énergie pour une bonne tenue de l’événement.

Ainsi et pour éviter les « couacs » de 2018 où le public avait eu du mal à rejoindre le circuit, des mesures radicales ont été prises à savoir que durant les trois jours, la circulation sera interdite (sauf pour les riverains) sur les communes situées aux abords du circuit.

Tous les spectateurs munis de billets devront donc rallier les sept parkings relais où là, ils pourront prendre l’une des 400 navettes qui les achemineront des parkings au circuit.

Après une annulation en 2020 due au Covid et une édition 2021 restreinte par les mesures sanitaires, le Grand Prix de France va donc retrouver son public avec l’espoir d’accueillir à nouveau la Formule 1 en 2023. Car l’incertitude plane toujours sur l’avenir de ce Grand Prix qui fête cette année ses 70 ans

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info