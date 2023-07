F1 – GP d’Autriche : Max Verstappen s’impose encore

Décidemment rien n’arrête Max Verstappen et sa Red Bull. Ce dimanche en Autriche le Néerlandais a décroché sa 7è victoire cette saison, sa cinquième de suite. C’est aussi sa 42è victoire en Grand Prix depuis ses débuts en Formule 1 en 2015.

Parti en pole position, le double champion du Monde en titre n’a laissé aucun espoir à ses concurrents se permettant même de terminer avec le point du meilleur tour en course.

C’est le Monégasque Charles Leclerc qui termine deuxième de ce Grand Prix d’Autriche alors que le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) monte sur la troisième marche. Carlos Sainz (Ferrari) fini 4è devant Lando Norris (McLaren) et Fernando Alonso (Aston Martin).

Au classement mondial des pilotes, Max Verstappen s’envole en tête et possède désormais 81 points d’avance sur Sergio Perez et 100 points sur Fernando Alonso (Aston Martin)

Du côté des Français de l’écurie Alpine, Pierre Gasly parti en 9è position sur la grille a passé le drapeau à damier en 9è position alors qu’Esteban Ocon a terminé 12è.

Prochain Grand Prix le dimanche 9 juillet à Silverstone (Grande Bretagne)

