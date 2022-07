F1 – GP d’Autriche : Max Verstappen remporte la course sprint

Parti en tête de cette course sprint qui ne comportait que 23 tours, le Néerlandais n’a laissé aucune chance à ses adversaires en dominant largement les débats, le champion du Monde en titre se permettant même de terminer avec plus de deux secondes d’avance sur le deuxième.

Cette deuxième place c’est Charles Leclerc qui l’a décroché en finissant devant l’autre Ferrari de Carlos Sainz. Georges Russel (Mercedes) Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine) Kévin Magnussen (Haas) et Lewis Hamilton (Mercedes) étant les autres pilotes à marquer des points

Pour rappel, la course sprint détermine la grille de départ du Grand Prix d’Autriche qui se disputera dimanche 10 juillet. Elle a rapporté 8 points au vainqueur, 7 au 2e, 6 au 3e, 5 au 4e, 4 au 5e, 3 au 6e, 2 au 7e et enfin 1 au 8e

Grâce à cette nouvelle victoire, Max Verstappen s’échappe un peu plus au classement mondial des pilotes avec 189 points contre 151 à Sergio Perez et 145 à Charles Leclerc.

