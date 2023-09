F1 – GP de Singapour : Esteban Ocon espère fêter son anniversaire par une belle performance

Actuel 11è au classement du championnat du Monde, le Français espère revenir en force à Singapour et engranger de précieux points après la déconvenue du Grand Prix d’Italie. « Nous sommes confiants dans notre capacité à revenir en force à Singapour, un tracé qui devrait mieux convenir à notre voiture. Nous allons poursuivre nos efforts et tout donner pour être plus compétitifs ce week-end. »

Reste que les statistiques ne plaident pas en la faveur du Normand qui l’an passé sur cette course qui se déroule en nocturne, avait été contraint à l’abandon au 26è tour suite à une casse moteur de son Alpine, abandon également en 2018 sur accrochage de sa monoplace avec celle de Sergio Perez juste après le départ.

J’aime aller à Singapour même si c’est très éprouvant Esteban Ocon

Son meilleur résultat à Singapour, c’est en 2017 qu’il l’a obtenu, terminant 10è au volant sa Force India, un dimanche 17 septembre, jour de ses 21 ans. Pour la deuxième fois de sa carrière en Formule 1, Esteban Ocon va donc courir le jour de son anniversaire tout en espérant s’offrir le cadeau parfait.

« Pour préparer ce Grand Prix nous avons vécu une semaine intense, avec notamment beaucoup de travail sur simulateur. Physiquement, je me suis concentré sur un entraînement spécifique pour Singapour. Il consiste à acclimater mon corps aux conditions chaudes et humides. »

Car c’est l’une des particularités de ce Grand Prix qui se dispute sur un circuit urbain et sinueux de Marina Bay « J’aime aller à Singapour même si c’est très éprouvant sur le plan physique. C’est toujours exaltant de rouler sous les projecteurs. Nous tenterons de maximiser ces chances pour revenir dans les points et rendre mon anniversaire encore plus spécial dimanche ! »

Grand Prix de Singapour

Vendredi 15 septembre 2023

11h30 – Essais libres 1

15h00 – Essais libres 2

Samedi 16 septembre 2023

11h30 – Essais libres 3

15h00 – Qualifications

Dimanche 17 septembre 2023

14h00 – Course

