États-Unis : la saison de baseball maintenue début avril

12/02/2021

Malgré la Covid-19, la saison de baseball, un des sports les plus populaires aux États-Unis, va tout de même commencer à la date prévue. Dès la semaine prochaine, ça sera le coup d'envoi de la Spring season, ces matchs de gala et d'exercice qui précèdent le championnat dans les États du sud où il fait déjà beau. Finalement, le syndicat des joueurs a refusé la proposition de la Ligue et de l'administration Biden de tout décaler d'un mois.

La Ligue avait proposé que le championnat ne reprenne que fin avril, pour permettre à un maximum de public d'être vacciné contre la Covid-19 avant de pouvoir revenir dans les gradins. Mais cela aurait demandé de supprimer quelques matchs de la saison. Le syndicat de joueurs a préféré conserver la date du 1er avril et se soumettre à la place à une série de règles très contraignantes : quarantaines, testing, etc.

Au passage, grande nouveauté cette saison : de nouvelles balles, plus légères et moins rebondissantes. La Ligue a opéré ce changement après avoir constaté que les cinq dernières saisons comptaient le plus grand taux de home runs - le coup maximal au baseball - de l'histoire de ce sport.