Éric de Cromières, le président de l'ASM Clermont, est mort à l'âge de 66 ans

publié le 23/07/2020 à 08:48

Le monde du rugby français a appris une triste nouvelle ce jeudi 23 juillet. Éric de Cromières, président de Clermont depuis 2013, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 66 ans, a annoncé le club auvergnat jeudi matin sur Twitter et son site internet sans précisions sur les causes du décès.

"C’est avec une grande tristesse que l’ASM Clermont Auvergne a la douleur de vous faire part du décès, cette nuit, de son président depuis juin 2013, Éric de Cromières à l’âge de 66 ans, indique le club dans un communiqué. L’ensemble des joueurs, des staffs sportifs, médicaux et administratifs du club, le conseil d’administration de la SASP, les partenaires, nos amis de l’ASM Omnisports, les supporters et tous ceux qui aiment ce club et le rugby sont invités à avoir une pensée pour lui, ses proches et sa famille à qui l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances."

Atteint d'un cancer

Si l'ASM Clermont n'a pas communiqué sur les causes du décès de son président, celui-ci était atteint d'un cancer. Il avait déclaré début juillet, dans une interview à La Montagne : "Avoir un cancer aujourd’hui en France, il y a pire. C’est l’issue qui peut être désagréable, mais le cancer lui-même, pour moi c’est une maladie comme les autres. J’ai la chance de ne pas avoir d’effets secondaires. Juste un peu de fatigue de temps en temps."

Sous sa direction, l'ASM a remporté son second titre de champion de France en 2017, ainsi que le Challenge européen en 2019, et atteint deux fois la finale de la Coupe d'Europe (2015 et 2017).