Roland-Garros : Tsonga en sursis, exploit de Chloé Paquet

La 3e journée de ce Roland-Garros 2017 a globalement sourit au tennis français mais s'est conclue sur un goût d'inachevé. Les organisateurs ont décidé d'interrompre le match du 1er tour de Jo-Wilfried Tsonga à 5 jeux à 4 dans la 4e manche en faveur de l'Argentin Renzo Olivo, qui mène surtout 2 manches à 1. Le numéro 1 français, 11e mondial, reviendra mercredi 31 mai. S'il perd son service, la victoire reviendra au 91e au classement ATP. Sinon, Tsonga pourra envisager de s'offrir un 5e set décisif.



Ce qui est sûr, c'est qu'il il y aura au moins six Français et cinq Françaises au 2e tour. Après Lucas Pouille et Benjamin Bonzi dimanche 28 mai, Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert le lendemain, Gaël Monfils et Jérémy Chardy ont à leur tour réussi leurs débuts mardi 30 mai. Chez les femmes, Alizé Cornet, Caroline Garcia et surtout Chloé Paquet, auteur du plus grand match de sa jeune carrière face à la Tchèque Kristyna Pliskova, ont rejoint Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Océane Dodin.

À 22 ans, Paquet, 260e joueuse mondiale, a remporté son premier match en Grand Chelem en dominant la 44e au classement ATP en trois manches, 6-7, 6-2, 6-2. C'est terminé, en revanche, pour Fiona Ferro, Amandine Hesse, tout comme pour Laurent Lokoli et Alexandre Muller, battus en cinq sets chez les messieurs.

Dans le détail, Monfils, demi-finaliste en 2008 et absent l'an passé, s'est fait plaisir tout en se rassurant sur sur son état de forme face à l'Allemand d'origine jamaïcaine Dustin Brown. 6-4, 7-5, 6-0 au terme d'une partie spectaculaire, comme prévu. Le Francilien de 30 ans retrouvera le Brésilien Thiago Monteiro, avant d'éventuelles retrouvailles avec Gasquet. Vainqueur du Moldave Radu Albot en trois manches (6-2, 6-4, 7-6), Chardy défiera pour sa part le Japonais Kei Nishikori.

Parmi les candidats à la victoire finale, le numéro 1 mondial Andy Murray a été bousculé durant deux sets par le Russe Andrey Kuznetsov. Le Britannique, jamais titré à Paris, s'impose finalement 6-4, 4-6, 6-2, 6-0. Vainqueur en 2015, Stan Wawrinka a lui aussi été légèrement accroché par le Slovaque Jozef Kovalik mais s'en sort en trois manches accrochées (6-2, 7-6, 6-3). Désillusion en revanche pour l'Allemand Alexander Zverev, battu par l'Espagnol Fernando Verdasco 6-4, 3-6, 6-4, 6-2.

Les résultats de la 3e journée :

Simple messieurs (1er tour) :

Nick Kyrgios (AUS/N.18) bat Philipp Kolschreiber (GER) 6-3, 7-6 (7/4), 6-3

Juan Martin Del Potro (ARG/N.29) bat Guido Pella (ARG) 6-2, 6-1, 6-4

Denis Istomin (UZB) bat Ernesto Escobedo ( USA) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4

Alexandr Dolgopolov (UKR) bat Carlos Berlocq (ARG) 7-5, 6-3, 6-4

Stan Wawrinka (SUI/N.3) bat Jozef Kovalik (SVK) 6-2, 7-6 (8/6), 6-3

Martin Klizan (SVK) bat Laurent Lokoli (FRA) 7-6 (7/4), 6-3, 4-6, 0-6, 6-4

Hyeon Chung (KOR) bat Sam Querrey (USA/N.27) 6-4, 3-6, 6-3, 6-3

Fernando Verdasco (ESP) bat Alexander Zverev (GER/N.9) 6-4, 3-6, 6-4, 6-2

Kevin Anderson (RSA) bat Malek Jaziri (TUN) 7-6 (7/4), 6-3, 7-6 (7/4)

Nicolas Almagro (ESP) bat Marcos Baghdatis (CYP) 6-7 (3/74), 6-4, 6-3, 7-6 (7/1)

Jérémy Chardy (FRA) bat Radu Albot (MDA) 6-2, 6-4, 7-6 (7/3)

Kei Nishikori (JAP/N.8) bat Thanasi Kokkinakis (AUS) 4-6, 6-1, 6-4, 6-4

Gaël Monfils (FRA/N.15) bat Dustin Brown (GER) 6-4, 7-5, 6-0

Andy Murray (GBR/N.1) - Andrey Kuznetsov (RUS) 6-4, 4-6, 6-2, 6-0

Kyle Edmund (GBR) bat Gastao Elias (POR) 6-3, 6-2, 7-5

John Isner (USA/N.21) bat Jordanie Thompson (AUS) 6-3, 4-6, 7-6 (7/5), 6-3

Tomas Berdych (CZE/N.13) bat Jan-Lennard Struff (GER) 6-1, 6-1, 4-6, 6-4

Thiago Monteiro (BRA) bat Alexandre Muller (FRA) 7-6 (7/4), 2-6, 4-6, 7-6 (7/3), 6-0



Simple dames (1er tour) :

Sorana Cirstea (ROM) bat Shuai Peng (CHN) 6-3, 6-1

Elina Svitolina (UKR/N.5) bat Yaroslava Shvedova (KAZ) 6-4, 6-3

Taylor Townsend (USA) bat Miyu Kato (JPN) 6-4, 6-0

Tsvetana Pironkova (BUL) bat Mona Barthel (GER) 6-0, 6-4

Carla Suarez Navarro (ESP/N.21) bat Maria Sakkari (GRE) 6-4, 6-2

Su-Wei Hsieh (TPE) bat Johanna Konta (GBR/N.7) 1-6, 7-6 (7/2), 6-4

Alizé Cornet (FRA) bat Timea Babos (HUN) 6-2, 6-7 (5/7), 6-2

Madison Keys (USA/N.12) bat Ashleigh Barty (AUS) 6-3, 6-2

Petra Martic (CRO) bat Kateryna Bondarenko (UKR) 6-2, 7-5

Caroline Garcia (FRA/N.28) bat Nao Hibino (JPN) 6-2, 6-2

Barbora Strycova (CZE/N.20) bat Alison Riske (USA) 6-3, 6-0

Alison Van Uytvanck (BEL) bat Naomi Osaka (JPN) 6-3, 7-5

Marketa Vondrousova (CZE) bat Amandine Hesse (FRA) 6-1, 6-0

Eugenie Bouchard (CAN) bat Risa Ozaki (JPN) 2-6, 6-3, 6-2

Chloé Paquet (FRA) bat Kristyna Pliskova (CZE) 6-7 (4/7), 6-2, 6-2

Agniezka Radwanska ( POL/N.9) bat Fiona Ferro (FRA) 6-1, 6-1

Le film de la journée :

21h54 - Tsonga réussit le break et revient à 4-5, service à suivre. Un officiel entre sur le terrain pour demander aux deux joueurs s'ils souhaitent continuer, mais la partie est est interrompue sur ce score de 7-5, 6-4, 6-7, 5-4 en faveur de Renzo Olivo face à Jo-Wilfried Tsonga. La partie reprendra demain avec le Français au service pour rester dans le match.



21h54 - Olivo revient à 30-40.



21h53 - Magnifique volée de Tsonga, 0-40.



21h52 - 0-30 sur le service d'Olivo.



21h50 - Jeu Tsonga, qui reste en vie mais doit maintenant breaker. 5-3 pour Olivo.



21h49 - Balle de jeu Tsonga mais Olivo sort encore une défense incroyable.



21h47 - Superbe smash de Tsonga pour recoller à 15-15.



21h45 - Olivo parvient à remporter son service et mène désormais 5-2, à un jeu de la victoire.



21h43 - Tsonga se procure une balle de break mais la gâche. Égalité.



21h41 - Nouvelle égalité à 40-40 sur le service d'Olivo.



21h39 - Énorme défense de l'Argentin qui écarte une balle de débreak.



21h35 - Double faute de Tsonga, qui offre le break à Olivo. 4-2 en faveur de l'Argentin, au service.



21h31 - L'Argentin remporte son jeu de service et reprend les commandes : 3 jeux à 2.



21h29 - Olivo efface son break de retard. 2 jeux partout dans cette 4e manche.



21h21 - Le Français a réussi le break mais se retrouve mené 0-320 sur sa mise en jeu.



21h16 - Tsonga égalise à un jeu partout.



21h13 - Olivo remporte sa mise en jeu après plus de 7 minutes. 1-0 pour l'Argentin dans ce début de 4e set.



21h03 - Tsonga remporte le jeu décisif 8-6 et n'est plus mené que deux manches à une. Le match va se poursuivre malgré l'heure avancée.



21h01 - Olivo efface les trois balles de set. 6-6.



20h59 - Trois balles de set pour Tsonga, 6 points à 3.



20h56 - Deux services gagnants de Tsonga, qui passe devant : 3 points à 2.



20h55 - 2 points à 1 pour Olivo, service Tsonga.



20h53 - Il y aura un jeu décisif dans cette 3e manche entre Tsonga et Olivo. 6-6.



20h47 - Olivo égalise à 5 partout dans la 3e manche face à Tsonga.



20h43 - Tsonga perd son break, Olivo revient à 4 jeux à 5, service à suivre.



20h42 - C'est fait pour Chloé Paquet : victoire 6-7, 6-2, 6-2 contre la Tchèque Kristyna Pliskova, la première de sa carrière en Grand Chelem à 22 ans.



20h40 - Chloé Paquet au service pour le plus grand exploit de sa carrière.



20h30 - Tsonga réalise enfin le break et mène 4 jeux à 2 dans la 3e manche.



20h27 - 260e joueuse mondiale, Chloé Paquet mène 2-0 dans la 3e manche face à la Tchèque Pliskova, 44e au classement WTA.



20h25 - 2-2 dans la 3e manche entre Tsonga et Olivo.



20h22 - Déception pour le jeune Français Alexandre Muller, qui mpenait 2 sets à 1 contre le Brésilien Thiago Monteiro et s'incline finalement 7-6, 2-6, 4-6, 7-6, 6-0.



20h15 - Chloé Paquet revient à une manche partout face à la Tchèque Pliskova.



20h09 - Tsonga est rentré quelques minutes aux vestiaires.



20h06 - La 6e est la bonne pour Renzo Olivo, l'Argentin mène désormais 7-5, 6-4 face à un Tsonga dos au mur.



20h05 - Nouvelle balle de set écartée par Tsonga, la 5e. 40-40.



20h03 - Tsonga écarte quatre balles de 2 sets 0.



19h52 - Alexandre Muller poussé dans un 5e set décisif par le Brésilien Monteiro.



19h32 - La situation ne s'améliore pas pour Tsonga, breaké dans le 2e set. 7-5, 2-1 service à suivre pour l'Argentin.



19h19 - Issu des qualifications, l'Argentin Olivo empoche la 1re manche face à Tsonga, 7-5.



19h16 - Tsonga concède une nouvelle fois sa mise en jeu. Olivo va servir pour le gain de la 1re manche à 6-5.



19h09 - Tsonga débreake aussitôt. 5-5.



19h04 - Tsonga cède son service le premier, au pire des moments : 5-4 en faveur d'Olivo.



18h58 - Le Français Alexandre Muller mène 2 sets à 1 face au Brésilien Monteiro.



18h46 - Olivo tient tête à Tsonga. 3-3.



18h31 - C'est parti pour Tsonga, qui sert en premier dans ce match.



18h10 - Le Français Alexandre Muller égalise à une manche partout face au Brésilien Monteiro.



18h08 - Andy Murray passe l'obstacle Andrey Kuznetsov en quatre manches : 6-4, 4-6, 6-2, 6-0.



18h07 - Victoire de Gaël Monfils 6-4, 7-5, 6-0 face à Dustin Brown.



17h59 - Monfils se détache dans la 3e manche : 4-0, service à suivre.



17h51 - Lourde défaite pour la Française Amandine Hesse face à la Tchèque Vondrousova : 6-1, 6-0.



17h47 - Monfils mène désormais 2 sets à 0 face à Brown, 6-4, 7-5.



17h38 - Murray reprend les devants face à Kuznetsov : 6-4, 4-6, 6-2.



17h36 - Alexandre Muller perd la 1re manche au jeu décisif contre le Brésilien Monteiro.



17h31 - Brown recolle à 4 jeux partout face à Monfils dans la 2e manche.



17h26 - Amandine Hesse a perdu la 1re manche 6-1 face à la Tchèque Vondrousova.



17h24 - Monfils mène désormais 6-4, 4-2.



17h18 - Le Français Alexandre Muller a débuté son match contre le Brésilien Thiago Monteiro. Il mène 5-4.



17h10 - Murray perd le 2e set 6-4 contre Kuznetsov. Une manche partout.



17h04 - Monfils remporte le 1er set 6-4 face à Brown.



16h48 - Victoire de Jérémy Chardy en trois manches face au Moldave Radu Albot : 6-2, 6-4, 7-6.



16h28 - Gaël Monfils et Dustin Brown entrent sur le court Lenglen.



16h18 - Murray empoche finalement le 1er set 6-4 face à Kuznetsov.



16h17 - Caroline Garcia se qualifie pour le 2e tour, comme Alizé Coirnet, Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier côté français. Victoire 6-2, 6-2 sur la Japmonaise Nao Hibino.



16h14 - Andy Murray débreaké au moment de conclure la 1re manche sur son service face au Russe Andrey Kuznetsov. 5-4.



15h56 - Caroline Garcia se détache dans la 2e manche : 3-0.



15h50 - Chardy mène désormais 2 sets 0 contre Albot, 6-2, 6-4.



15h42 - Caroline Garcia remporte le 1er set 6-2 face à la Japonaise Hibino.



15h35 - Jérémy Chardy mène 6-2, 3-3, Caroline Garcia 5-2.



15h15 - Sensation sur le court central : l'Allemand Alexander Zverev, 10e mondial, s'incline d'entrée face à l'Espagnol Fernado Verdasco (6-4, 3-6, 6-4, 6-2).



14h59 - Jérémy Chardy mène 4-1 service à suivre dans la 1re manche de son match contre le Moldave Albot.



14h50 - La 4e balle de match est la bonne pour Martin Klizan face à Laurent Lokoli, qui s'incline 7-6, 6-3, 4-6, 0-6, 6-4 au terme d'un immense combat. Le Français refuse de serrer la main du Slovaque.



14h49 - Qualification de Stan Wawrinka pour le 2e tour.



14h47 - Lokoli sauve trois balles de matches. 40-40.



14h39 - Lokoli remporte sa mise en jeu, 5-4 pour Klizan qui va servir une seconde fois pour le match.



14h37 - Lokoli débreake et reste en vie, 5-3 pour Klizan et le Français au service.



14h34 - Klizan sert pour le match face à Lokoli à 5-2 au 5e set.



14h21 - Lokoli est mené 3-1 dans la 5e manche.



13h59 - Laurent Lokoli remporte le 4e set 6-0 contre un Klizan apparemment diminué. 5e set décisif à venir.



13h48 - Jeu, set et match Alizé Cornet. La Française, 43e mondiale, s'impose en sort en trois manches (6-2, 6-7, 6-2) face à la 35e au classement WTA, la Hongroise Timea Babos.



13h47 - Laurent Lokoli en passe de s'offrir un 5e set face à Klizan. Le Français mène 3-0 dans la 4e manche.



13h45 - Cornet va servir pour le gain du match une seconde fois dans quelques instants. La Française mène 5-2 dans la 3e manche face à la Hongroise Babos.



13h34 - Alizé Cornet s'envole : 4-1, double break en poche, service à suivre.



13h31 - Cornet confirme enfin son break, 3-1 en faveur de la Française face à la Hongroise Babos dans le 3e set.



13h30 - Laurent Lokoli remporte la 3e manche 6-4 face au Slovaque Klizan, le Français n'est plus mené que 2 sets à 1.



13h27 - Exploit de la taïwanaise Su-Wei Hsieh, 109e mondiale, face à la Britannique Johanna Konta, tête de série n°7 : 1-6, 7-6, 6-4.



13h26 - Babos cède également sa mise en jeu, 2-1 pour Cornet, service à suivre.



13h22 - Cornet perd immédiatement son service : 1-1 dans la 3e manche, tout est à refaire.



13h17 - Pas de soucis pour Wawrinka dans la 1re manche faceà Kovalik : 6-2.



13h16 - Alizé Cornet démarre idéalement la 3e manche : break d'entrée, 1-0 service à suivre pour la Niçoise.



13h07 - Alizé Cornet écarte trois balles de set mais finit par perdre le jeu décisif 7-5. Un set partout entre la Française et la Hongroise Babos. Attention à ne pas regretter les occasions gâchées.



13h03 - L'Australien Nick Kyrgios appliqué face à l'Allemand Philipp Kolschreiber (6-3, 7-6, 6-3).



13h02 - Juan Martin Del Potro dispose facilement de son compatriote Guido Pella (6-2, 6-1, 6-4).



12h58 - Jeu décisif au 2e set entre Cornet et Babos, la Française a remporté le 1er 6-2.



12h56 - Laurent Lokoli est désormais mené 2 sets 0 par le Slovaque Martin Klizan (7-6, 6-3).



12h53 - Le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur en 2015, vient de débuter son 1er tour face au Slovaque Jozef Kovalik.



12h46 - Balle de match en faveur de Cornet face à Babos mais la Hongroise l'écarte.



12h42 - Alizé Cornet manque une première occasion de conclure. La Française concède son service à 6-2, 5-3.