publié le 29/05/2017 à 20:40

Les deux meilleurs Français au classement ATP, les deux seuls, aussi, à avoir atteint les demi-finales à Roland-Garros ces dernières années, entrent en lice mardi 30 mai lors de la dernière des trois journées consacrées au 1er tour. Jo-Wilfried Tsonga (11e mondial) doit se frotter sur le court central à l'Argentin Renzo Olivo (91e). Entre Gaël Monfils (16e) et l'Allemand d'origine jamaïcaine Dustin Brown, l'affiche s'annonce spectaculaire (76e) sur le Lenglen.



Trois autres Français sont à suivre sur les courts annexes. Jérémy Chardy (74e) est opposé au Moldave Radu Albot (88e), les jeunes Laurent Lokoli (285e) et Alexandre Muller (327e) au Slovaque Martin Klizan (50e) et au Brésilien Thiago Monteiro (95e). Chez les femmes, elles sont quatre à espérer rejoindre Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier au 2e tour : Caroline Garcia (27e mondiale), Alizé Cornet (743e), Chloé Paquet (257e), Fiona Ferro (208e) et Amandine Hesse (215e).

Du côté des candidats à la victoire finale, le numéro 1 mondial Andy Murray, jamais sacré à Paris, peut se méfier du Russe Andrey Kuznetsov (73e), 16e de finaliste en 2015. La tache s'annonce plus simple pour Stan Wawrinka (3e) face au Slovaque Jozef Kovalik (152e).

Roland-Garros : le programme complet du mardi 30 mai 2017

À partir de 11h.



Court central :

Johanna Konta (GBR/N.7) - Su-Wei Hsieh (TPE)

Andy Murray (GBR/N.1) - Andrey Kuznetsov (RUS)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) - Renzo Olivo (ARG)

Jana Cepelova (SVK) - Simona Halep (ROU/N.3)



Court Suzanne-Lenglen :

Elina Svitolina (UKR/N.5) - Yaroslava Shvedova (KAZ)

Stan Wawrinka (SUI/N.3) - Jozef Kovalik (SVK)

Nao Hibino (JPN) - Caroline Garcia (FRA/N.28)

Dustin Brown (GER) - Gaël Monfils (FRA/N.15)



Court N.1 :

Alizé Cornet (FRA) - Timea Babos (HUN)

Thanasi Kokkinakis (AUS) - Kei Nishikori (JAP/N.8)

Jan-Lennard Struff (GER) - Tomas Berdych (CZE/N.13)

Fiona Ferro (FRA) - Agniezka Radwanska ( POL/N.9)



Court N.2 :

Philipp Kolschreiber (GER) - Nick Kyrgios (AUS/N.18)

Ashleigh Barty (AUS) - Madison Keys (USA/N.12)

Radu Albot (MDA) - Jérémy Chardy (FRA)

Risa Ozaki (JPN) - Eugenie Bouchard (CAN)



Court N.3 :

Miyu Kato (JPN) - Taylor Townsend (USA)

Sam Querrey (USA/N.27) - Hyeon Chung (KOR)

Naomi Osaka (JPN) - Alison Van Uytvanck (BEL)

John Isner (USA/N.21) - Jordanie Thompson (AUS)



Court N.4 :

Mona Barthel (GER) - Tsvetana Pironkova (BUL)

Deux doubles messieurs

Paolo Lorenzi (ITA) - Ricardas Berankis (LTU)



Court N.5 :

Sorana Cirstea (ROU) - Shuai Peng (CHN)

Un double messieurs

Karen Khachanov (RUS) - Nicolas Jarry (CHI)

Ying-Ying Duan (CHN) - Tatjana Maria (GER)



Court N.6 :

Guido Pella (ARG) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.29)

Marcos Baghdatis (CYP) - Nicolas Almagro (ESP)

Marketa Vondrousova (CZE) - Amandine Hesse (FRA)

Anastasija Sevastova (LAT/N.17) - Annika Beck (GER)



Court N.8 :

Ernesto Escobedo ( USA) - Denis Istomin (UZB)

Deux doubles messieurs



Court N.10 :

Alexandr Dolgopolov (UKR) - Carlos Berlocq (ARG)

Trois doubles messieurs



Court N.14 :

Laurent Lokoli (FRA) - Martin Klizan (SVK)

Barbora Strycova (CZE/N.20) - Alison Riske (USA)

Kyle Edmund (GBR) - Gastao Elias (POR)

Chloé Paquet (FRA) - Kristyna Pliskova (CZE)



Court N.17 :

Maria Sakkari (GRE) - Carla Suarez Navarro (ESP/N.21)

Kateryna Bondarenko ( UKR) - Petra Martic (CRO)

Un double messieurs

Thiago Monteiro (BRA) - Alexandre Muller (FRA)