Roland-Garros 2017 : Nadal, Djokovic, Murray... Qui sont les favoris ?

publié le 28/05/2017 à 08:15

Les panamas et lunettes de soleil seront de sortie dès le 28 mai, premier jour (du tableau principal, hors qualifications, ndlr) des Internationaux de France. Tous les meilleurs joueurs de tennis se sont donnés rendez-vous Porte d'Auteuil pour le deuxième tournoi du Grand-Chelem de la saison. Si Roger Federer n'a pas souhaité prendre part au tournoi parisien pour se préserver pour Wimbledon, en juillet prochain, la lutte s'annonce serrée pour les prétendants aux titres.



Sans compter que les Français, peu présents dans la liste des favoris, comptent bien jouer les troubles-fêtes devant leur public. Gilles Simon, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Jérémy Chardy ou encore Paul-Henri Mathieu, qui a réussi à se qualifier pour le tableau principal tenteront le tout pour le tout. Guy Forget, l'ancien capitaine de l'Équipe de France de Coupe Davis désormais directeur du tournoi s'est exprimé à l'issue du tirage au sort. S'il regrette que les bleus "n'arrivent pas à Roland-Garros avec beaucoup de confiance", il estime qu'ils "peuvent compenser ça par du métier, par le soutien du public". Suffisant pour déjouer tous les pronostics ?

Nadal, en route pour la "decima"

Le Majorquin arrive avec l'étiquette de grand favori sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Avec trois titres sur cette même surface remportés cette année à Madrid, Barcelone et Monte-Carlo, ainsi que trois finales disputées à Acapulco, Miami et en janvier à l'Open d'Australie, Rafael Nadal a toutes ses chances. Celui qui a déjà soulevé 9 fois le trophée sur le court Philippe Chatrier compte bien redevenir le maître de Roland-Garros, deux ans après sa dernière victoire.

Le "Djoker" pour une deuxième victoire consécutive ?

On se souvient des larmes du Serbe lors de sa finale perdue contre Stanislas Wawrinka en 2015, la troisième après celle de 2012 et 2014. Il avait pris sa revanche l'an dernier, en s'imposant en quatre sets face à Andy Murray. Il était ainsi devenu le premier joueur depuis Rod Laver en 1969 à détenir les quatre titres du Grand-Chelem en même temps. Si son début de saison 2017 n'est pas flamboyant, il peut compter depuis quelques jours sur les conseils de son nouveau coach légendaire, Andre Agassi. L'objectif pour les deux hommes : que Novak Djokovic conserve son titre. Il devrait rencontrer Rafael Nadal en demi-finale.

La sortie du tunnel pour Murray ?

Il a beau être numéro 1 mondial, Andy Murray n'arrive pas en confiance à Roland-Garros. Hormis un titre à Dubaï en mars dernier, son début de saison est plutôt terne. En revanche, depuis 2009, l'Écossais a toujours brillé sur la terre ocre parisienne et n'a jamais fait moins qu'un huitième de finale en 2010 (mis à part en 2013, où le joueur avait déclaré forfait, ndlr). Cette année, il pourrait prendre sa revanche sur Novak Djokovic, après sa finale perdue l'an passé. Les deux hommes, qui ne sont pas dans la même partie de tableau pourraient se retrouver en finale.

Wawrinka veut rééditer l'exploit

En 2015, le Suisse avait déjoué les pronostics en s'imposant en 4 sets en finale de Roland-Garros face au numéro 1 mondial du moment, Novak Djokovic. Depuis "Stan" n'a remporté qu'un seul Grand-Chelem, l'US Open en 2016 mais occupe le troisième rang mondial à l'ATP. Et si son début de saison n'est pas très prometteur, rien d'alarmant. En 2015, il n'avait gagné que 5 matchs lors de la tournée des Masters 1000 sur terre battue, avant de remporter le trophée Porte d'Auteuil, rappelle le site officiel de Roland-Garros.

Zverev et Thiem, l'heure de la relève ?

Le premier est devenu, à seulement 20 ans, le plus jeune finaliste d'un Masters 1000 depuis Novak Djokovic à Indian Wells en 2007. Et c'est d'ailleurs face à lui que le jeune allemand a remporté le tournoi de Rome il y a quelques jours, en deux sets secs : 6-4 6-3. Il arrive donc pleine forme Porte d'Auteuil et tentera de passer le troisième tour d'un tournoi du Grand-Chelem, ce qu'il n'a jamais fait auparavant.



Dominic Thiem pourrait lui aussi créer la surprise. Solidement installé à la 7ème place du classement ATP, l'Autrichien de 23 ans, a disputé sa première finale d'un Masters 1000 à Madrid, après avoir sauvé 5 balles de match contre Grigor Dimitrov en huitièmes de finale. Surnommé "Baby-Wawinka", il est le seul à avoir battu Rafael Nadal sur terre battue cette saison. C'était à Rome, en quart de finale.

L'année de Monfils ?

Récemment blessé à la cheville, Gaël Monfils ne part pas favori. Mais en déclarant forfait à Rome, le Français a souhaité se concentrer sur sa préparation pour Roland-Garros. S'il est à 100% de ses capacités sur la terre battue parisienne, Gaël Monfils peut aller loin. Roland-Garros est le Grand-Chelem qui réussit au Parisien. Il y avait atteint la demi-finale en 2008 face à Roger Federer, et s'était hissé en quarts en 2014 et en huitièmes en 2015. Au premier tour, il affrontera l'Allemand Dustin Brown avant de peut-être retrouver son compatriote Richard Gasquet au troisième tour. On gardera aussi un œil sur Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur du tournoi de Lyon ce samedi 27 mai, première victoire de sa carrière sur terre battue.