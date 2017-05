publié le 29/05/2017 à 10:48

Au lendemain d'une douce entrée en matière marquée par la qualification de Lucas Pouille et Benjamin Bonzi dans le camp français, le programme s'accélère sur la terre battue de Roland-Garros avec pas moins de 53 rencontres prévues dans les simples masculins et féminins. 8 concernent des Français et 5 des Françaises.



Chez les messieurs, Gilles Simon ouvre le bal face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, qui vient d'atteindre les demi-finales à Lyon. Le plus observé sera un peu plus tard Benoît Paire, opposé à l'Espagnol Rafael Nadal, en quête d'un 10e sacre Porte d'Auteuil.

Discret ces derniers mois, Richard Gasquet aura l'occasion de se mettre en confiance face au Belge Arthur De Greef, issu des qualifications. Paul-Henri Mathieu jouera lui aussi contre un Belge, bien plus coté, David Goffin. En cas de défaite, ce sera son dernier match à Roland-Garros.



Les autres représentants bleu-blanc-rouge de la journée sont Pierre-Hugues Herbert, Maxime Hamou, Nicolas Mahut et Mathias Bourgue. Chez les dames, sont à suivre Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier, Alizé Lim, Myrtille Georges et Tessah Andrianjafitrimo.

Le film de la journée :

11h32 - Simon se détache un peu plus : 4-1 service à suivre.



11h25 - Break Simon, 2-1 service à suivre.



11h21 - Simon sauve trois balles de break et égalise à 1-1 face au 71e mondial (le Français est 32e).



11h15 - C'est parti entre Gilles Simon et Nikoloz Basilashvili. Le Français est au service pour recoller à un jeu partout.



11h07 - 15 rencontres sont sur le point de débuter.



10h59 - Novak Djokovic effectue également ses débuts ce lundi, en 2e match sur le central face à l'Espagnol Marcel Granollers. Attention au piège pour le numéro 2 mondial.



10h55 - Gilles Simon est programmé en 1er match sur le court n°1 à 11h. Sur le central, la journée débute avec un match du simple dames, Garbine Muguruza-Francesca Schiavone. Caroline Wozniacki démarre sur le Lenglen contre Jaimee Fourlis.

10h48 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 2e journée des Internationaux de France 2017.