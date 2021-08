Pas encore de 24e médaille pour la France à Tokyo, mardi 3 août, pas de grosse déception non plus et au contraire une première très bonne nouvelle : les handballeurs se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi olympique en surclassant Bahreïn (42-28). Les Bleus affronteront l'Allemagne ou l'Egypte pour une place en finale, jeudi (13h45 heure française).

Pour ce qui est des médailles, tous les regards sont portés sur Renaud Lavillenie, en finale de la perche à partir de 12h20. Mais à 34 ans, le champion olympique 2012, 2e en 2016, est arrivé au Japon avec une entorse de la cheville gauche. Il a réussi à obtenir son billet pour la finale avec un saut à 5,75 m après être passé tout près de l'élimination.

Toujours en athlétisme, Alexandra Tavernier est attendue dans la finale du marteau dames à partir de 13h35. En cyclisme sur piste, l'équipe de France masculine de vitesse par équipes messieurs a pris la 4e place (sur 8) des qualifications avec Florian Grengbo, Rayan Helal et Sébastien Vigier. La demi-finale est prévue à partir de 9h50, la finale à 10h44.

Le film de la journée :

09h23 - 4e place en qualifications pour l'équipe de France messieurs de vitesse en cyclisme sur piste.



09h17 - L'équipe de France de vitesse (Florian Grengbo, Rayan Helal et Sébastien Vigier) prend le 3e temps, provisoire des qualifications avec un nouveau records national à la clef. Deux nations doivent encore passer, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne.



09h03 - En cyclisme sur piste, les Françaises ont perdu leur série en poursuite face au Canadiennes. Les Bleus n'auront pas de médaille.



08h56 - En athlétisme, la grande star de la nuit est le Norvégien Karsten Warholm (25 ans), sacré champion olympique du 400 m haies pour la première fois de sa carrière en explosant son propre record du monde en 45 secondes 94. Il devient ainsi le premier homme à passer sous les 46 secondes sur la distance, un mois après avoir effacé des tablettes en 46"70 le record du monde de l'Américain Kevin Young, vieux de 29 ans (46"78 à Barcelone 1992). Son grand rival américain Rai Benjamin a fini 2e en 46"17 et le Brésilien Alison Dos Santos a pris la médaille de bronze (46"72).



08h48 - Portés par un grand Kevin Durant, les basketteurs américains ont tenu leur rang de triples champions olympiques en titre, en battant l'Espagne (95-81) dans le choc des quarts. Team USA affrontera en demie l'Australie ou l'Argentine.



08h43 - Camille Lecointre et Aloïse Retornaz sont 2es au classement avant l'ultime régate olympique de 470, prévue mercredi, au terme des deux manches disputées mardi. L'équipage français est devancé par les Britanniques Sarah Mills et Eilidh McIntyre et peut encore viser l'or mais aussi repartir sans médaille tant la course est serrée entre six équipages.



08h40 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.