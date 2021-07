La cinquième journée de compétition ne pouvait pas mieux commencer pour la France à Tokyo avec le titre olympique conquis en aviron par Matthieu Androdias et Hugo Boucheron en deux de couple. Ce duo bien rôdé depuis 2015 et déjà champion du monde 2018 s'est arraché pour devancer les Pays-Bas et la Chine, en tête à mi-course, malgré leur "plus mauvaise" course de ces JO, selon Boucheron.

La délégation bleu-blanc-rouge compte désormais huit médailles, trois en or, deux en argent et trois en bronze (8e nation au classement des médailles). La 9e ne viendra pas du judo. : Margaux Pinot (-70 kg) a été battue dès son premier combat, Alex Clerget (-90 kg) au second. En cyclisme, Juliette Labous s'est classée 9e du contre-la-montre. Rémi Cavagna doit s'élancer à 9h05 dans l'épreuve messieurs

Il y a enfin du lourd dans les sports collectifs. Depuis 7h20, l'équipe de France masculine de volley vise une deuxième victoire en trois matches face à l'Argentine. À 10h, les filles du basket 3x3 défient les Américaines en demi-finale. Le début d'après-midi s'annonce aussi palpitant avec en football un France-Japon décisif pour la qualification en quart (13h30), mais aussi les Bleus du basket face à la République tchèque à 14h, trois jours après leur succès sur les Américains, et les Bleus du hand face à l'Allemagne à 14h30.

Le film de la journée :

09h43 - Les volleyeurs français s'inclinent en cinq manches face à l'Argentine (25-23, 17-25, 20-25, 25-15, 13-15) et se retrouvent dans une situation compliquée pour la suite du tournoi. Il reste deux matches, face à la Russie et le Brésil et il faudra en gagner au moins un, voire les deux.



09h25 - Il y a bien un 5e et dernier set entre la France et l'Argentine au volley. 2-2. La première nation à 15 avec deux points d'écart gagne le match.



09h15 - Les Bleus du volley mènent 18-12 dans la 4e manche.



09h06 - C'est parti pour Rémi Cavagna au contre-la-montre. Surprise, le meilleur temps provisoire est détenu par le Colombien Rigoberto Uran.



08h52 - En volley, les Bleus sont désormais menés deux manches à une par les Argentins (25-23, 17-25, 20-25).



08h44 - Exploit de Ugo Humbert en tennis : le Français écarte le Grec Stefanos Tsitsipas en 8es de finale (2-6, 7-6, 6-2). Prochain adversaire, le Russe sous pavillon olympique Karen Khachavnov, tombeur de l'Argentin Diego Scwartzman).



08h40 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.