La France va-t-elle ajouter une ou plusieurs médailles aux cinq déjà acquises ? Décrocher un deuxième sacre olympique après celui de Romain Cannone en escrime ? Grande favorite chez les -63 kg, la judoka française Clarisse Agbégnénou est qualifiée pour les demi-finales. Elle affrontera peu après 10h heure française la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard.

Autre sérieux espoir de médaille en taekwondo avec Althéa Laurin, 19 ans, elle aussi qualifiée en +67 kg) aux Jeux de Tokyo. Au Makuhari Mess Hall à Chiba, la championne d'Europe 2020 a réalisé une très belle performance en écartant en quarts 14 à 6 la Chinoise Zheng Shuyin, championne olympique à Rio en 2016.

Depuis 8h, Pauline Ferrand-Prévot, triple championne du monde, et Loana Lecomte dispute la course de VTT. Pour Dora Meiriama Tchakounte en haltérophilie (-59 kg dames, 8h50), il faudra un immense exploit.

Le film de la journée :

09h13 - Marie-Zélia Lafont n'a pas franchi le cap des demi-finales de l'épreuve de kayak slalom. Avec un score de 115,81 (2 sec de pénalité), la Française de 34 ans a terminé 14e, hors des 10 places qualificatives pour la finale du K1 qui aura lieu à 9h15.



09h11 - Il n'y aura sans doute pas de médaille en VTT : Loana Lecomte n'est plus que 6e à l'entame du dernier tour.



08h58 - Loana Lecomte, 4e, compte 40 secondes de retard sur la 3e place à 1,5 tour de la fin au VTT, Pauline Ferrand-Prévot est hors course pour une médaille.



08h49 - C'est désormais Loana Lecompte qui est la Française la mieux placée au VTT : 4e à 45 secondes du podium. Pauline Ferrand-Prévot semble en difficulté et n'est plus que 7e.



08h44 - Pauline Ferrand-Prévot a reculé au 4e rang, derrière un trio de Suissesses. Il reste deux tours de 3,85 km. Loana Lecompte est 7e.



08h41 - Trop inconstante et dominée dans l'agressivité, l'équipe de France féminine de basket, finaliste du dernier Euro, a bien mal commencé son tournoi olympique en s'inclinant face à une accrocheuse équipe du Japon (74-70). Médaillée d'argent à Londres, 4e à Rio, la France va devoir montrer un tout autre visage face au Nigérianes vendredi.



08h39 - Simon Gauzy est en 8es du simple en tennis de table, alors que Emmanuel Lebesson a été éliminé sèchement au 3e tour. Le numéro 1 français a dominé le Danois Jonathan Groth quatre manches à zéro (12-10, 11-9, 11-9, 11-5). Il défiera le Chinois Ma Long, médaillé d'or à Rio 2016 à 13h30. Lebesson est tombé quant à lui sur une grosse pointure le numéro 1 mondial chinois Fan Zhendong (11-3, 11-4, 11-3, 11-4).



08h36 - Pauline Ferrand-Prévot est en 2e position au VTT après deux tours sur cinq. La Françaiuse compte 44 secondes de retard sur la Suissesse Jolanda Neff. Loana Lecomte est 8e.



8h33 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.