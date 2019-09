Coupe du Monde de rugby : l'Italie remplit son contrat face au Canada

et AFP

publié le 26/09/2019 à 09:15

L'Italie a remporté un large succès face au Canada (48-7), assorti d'un point de bonus, pour son deuxième match de la Coupe du Monde, jeudi 26 septembre. Déjà vainqueurs de la Namibie (47-22) pour leur entrée dans le Mondial, les Italiens occupent la 1re place de la poule B, en attendant leurs deux prochains matches face aux "monstres", l'Afrique du Sud (vendredi 4 octobre) et la Nouvelle-Zélande ( samedi 12 octobre).

Le score ne reflète toutefois pas la physionomie de la rencontre. Comme face à la Namibie, les Azzurri se sont montrés poussifs à Fukuoka et peuvent aborder avec inquiétude ses deux derniers rendez-vous face aux Springboks puis aux All Blacks, d'un tout autre calibre que les "Welwitschias" et les "Canucks" canadiens dans la poule B.

Fiche technique :

A Fukuoka (Fukuoka hakatanomorin Stadium) : Italie bat Canada 48-7 (mi-temps : 17-0)

Arbitre : Nigel Owens (WAL)

Spectateurs : 22.000 environ

Les points :

Italie : 7 essais B. Steyn (8), Budd (13), Negri (44), de pénalité (59), Bellini (62), Zani (73), Minozzi (79), 4 transformations Allan (8, 13, 44), Canna (73), 1 pénalité Allan (3)

Canada : 1 essai Coe (69), 1 transformation Nelson

Exclusion temporaire :

Canada : Heaton (59)

Les équipes :

Italie : Minozzi - Benvenuti (Bellini 41), Campagnaro, Hayward, Bisegni - (o) Allan (Canna 64), (m) Braley (Palazzani 72) - Polledri, B. Steyn (Mbanda 64), Negri - Budd (cap), Sisi (Ruzza 55) - Ferrari (Riccioni 48), Bigi (Zani 59, Bigi 67), Lovotti (Quaglio 48)

Canada : Parfrey - Hassler (Coe 64), LeSage, Blevins (Hearn 9), DTH van der Merwe - (o) Nelson, (m) McRorie (Mackenzie 66) - Rumball (Heaton 16), Ardron (cap), Sheppard (Campbell 76) - Larsen, Keys - Tierney (Keith 51), Howard (Piffero 58), Buydens (Sears-Duru 39)

Le point sur la poule B :

Jeudi 26 septembre :

Italie - Canada : 48 - 7



Déjà joués :

Italie - Namibie : 47 - 22

Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : 23 - 13



Classement : Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Italie 10 2 2 0 0 95 29 66 2

2. Nouvelle-Zélande 4 1 1 0 0 23 13 10 0

3. Afrique du Sud 0 1 0 0 1 13 23 -10 0

4. Namibie 0 1 0 0 1 22 47 -25 0

5. Canada 0 1 0 0 1 7 48 -41 0



Reste à jouer :

28/09 (11h45) : Afrique du Sud - Namibie

02/10 (12h15) : Nouvelle-Zélande - Canada

04/10 (11h45) : Afrique du Sud - Italie

06/10 (06h45) : Nouvelle-Zélande - Namibie

08/10 (12h15) : Afrique du Sud - Canada

12/10 (06h45) : Nouvelle-Zélande - Italie

13/10 (05h15) : Namibie - Canada