Coupe Davis : "Tous les voyants sont au vert" affirme Arnaud Clément

publié le 23/11/2017 à 10:15

À quelques heures du tirage au sort qui déterminera les matchs de la finale de la Coupe Davis 2017, Arnaud Clément donne son point de vue sur l'état de forme des Français et leurs chances de victoire contre la Belgique. "L'équipe de France est très bien préparée, ils ont effectué un stage beaucoup plus long qu'à l'accoutumée" confie-t-il au micro de RTL.



Les matchs de la finale auront lieu à Lille du 24 au 26 novembre, et "cela fait une dizaine de jours qu'ils sont sur place, (...) ils sont six joueurs, il n'y a pas eu de pépins physiques, tous les voyants sont au vert". Selon Arnaud Clément, "il y a des vrais choix de capitaine à faire". Yannick Noah a toutes les options possibles pour former la meilleure équipe possible afin de disputer cette finale tant attendue, "cela fait 16 ans que nous n'avons plus gagné". L'ancien capitaine de l'équipe de France confie que Yannick Noah a apporté un capitanat nouveau et "son expérience des finales" est importante. Il va pouvoir aider les joueurs parce qu'il connait la pression des finales.

L'équipe de France est favorite face aux belges, mais cette position est "paradoxale" selon Arnaud Clément : "Elle est tellement confortable et inconfortable à la fois". Une équipe est rarement considérée aussi favorite en finale que la France en 2017, ce statut est aussi accompagné d'une pression particulière qui fait que les Belges doivent être pris au sérieux. Et particulièrement leur numéro 1 David Goffin.