Coupe Davis : quel Français est le plus gourmand ? Le plus marrant ?

publié le 20/11/2017

Qui est le plus timide dans le groupe France qui prépare la finale de la Coupe Davis 2017 à Marcq-en-Barœul ? Le plus ponctuel ? Le plus gourmand ? Le plus tatillon ? Le plus rigolo ? Envoyée spéciale de RTL dans le Nord de la France pour couvrir cette rencontre face à la Belgique qui peut permettre aux Bleus de décrocher un dixième Saldier d'Argent, Isabelle Langé a demandé à Cédric Pioline de révéler quelques petits secrets.



Pour l'ancien cinquième joueur mondial, finaliste à Wimbledon et à l'US Open, le plus "timide ou réservé" est Richard Gasquet, "qui est peut-être plus en retenue que d'autres". Le plus à l'heure ? "Pas moi, ça c'est sûr ! Probablement Bernard Montalvan, notre docteur". Le plus gourmand ? "Notre cordeur, Jean-Jacques Poupon, il est solide à table, pas le dernier à en reprendre".

Le jeu des questions-réponses se poursuit dans la bonne humeur. "Nicolas Mahut aime bien que les choses soient en ordre, à leur place", poursuit le capitaine adjoint aux côtés de Yannick Noah, qu'il ne citera pas, comme Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herbert et Julien Benneteau. Lucas Pouille, en revanche, figure au "palmarès", dans la catégorie humour, "dans le genre bon esprit, qui aime la vie, qui aime rigoler, qui aime blaguer".

Annonce de l'équipe jeudi 23 novembre

La 106e finale de la Coupe Davis, la 18e de la France et la 2e de la Belgique, débute le vendredi 24 novembre au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, habituel théâtre des matches de football de Lille. La veille, Noah aura annoncé l'équipe de quatre joueurs retenus pour l'événement, avec deux éléments laissés à disposition en tant que remplaçants. Le capitaine assure qu'il se laisse jusqu'au dernier moment pour effectuer ses choix.