Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté le double face à la Croatie, ce samedi 24 novembre, en finale de la Coupe Davis.

publié le 24/11/2018 à 13:00

L'hypothèse de voir la France soulever un 11e Saladier d'argent, un an après le 10e, en cette fin d'année 2018 a sérieusement pris du plomb dans l'aile à l'issue de la première journée : c'est bien la Croatie qui a remporté les deux premiers simples sur la terre battue de Villeneuve-d'Ascq.



Mais la paire de double tricolore, composée de Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut a permis de garder espoir ce samedi. Les Français se sont imposés en 4 sets (6-4, 6-4, 3-6, 7-6) face à leurs adversaires croates Ivan Dodig et Mate Pavic en 3h38. La France revient donc à 1-2 avant les deux derniers simples programmés dimanche 25 novembre.

La tâche reste ardue pour les Bleus, puisque pour renverser la vapeur, Jérémy Chardy devra impérativement remporter son match contre le numéro 1 croate et numéro 7 mondial Marin Cilic, match prévu en ouverture de cette dernière journée de finale (13h).

Le programme du week-end :

Vendredi 23 novembre (14h) :

Borna Coric bat Jérémy Chardy 6-2, 7-5, 6-4

Marin Cilic bat Jo-Wilfried Tsonga 6-3, 7-5, 6-4



Samedi 24 novembre (14h) :

Pierre-Huges Herbert et Nicolas Mahut battent Mate Pavic et Ivan Dodig 6-4, 6-4, 3-6, 7-6



Dimanche 25 novembre (13h) :

Jérémy Chardy - Marin Cilic

Jo-Wilfried Tsonga - Borna Coric