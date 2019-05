Grand prix d’Espagne : Hamilton l’emporte sans opposition

publié le 12/05/2019 à 18:24

Pourtant parti derrière son coéquipier Valtteri Bottas, auteur de la pole position et vainqueur du dernier Grand Prix en Azerbaïdjan, Lewis Hamilton a renoué avec la victoire sur le circuit de Montmelo à l’occasion de ce cinquième rendez-vous de la saison.



Le Britannique, encouragé peu de temps avant le départ par le footballeur Brésilien Neymar Jr, présent à Barcelone, a pris la tête de la course dès la sortie du premier virage et ne l’a jamais lâchée. Déjà vainqueur à Bahrein puis en Chine, Lewis Hamilton reprend la tête du championnat du Monde avec sept points d’avance sur son coéquipier Finlandais qui termine deuxième en Espagne, offrant un cinquième doublé consécutif à la firme Allemande.

C’est le Néerlandais Max Verstappen sur sa Red Bull Honda qui complète le podium et qui en profite pour ravir la 3ème place au classement des pilotes à Sebastian Vettel (Ferrari) qui échoue au pied du podium. Les deux Ferrari qui ont pourtant bénéficié d’un drapeau jaune à quinze tours de l’arrivée suite à une sortie de piste de Lance Stroll (Racing Point) n’ont jamais réussi à inquiéter Mercedes, Charles Leclerc (5ème) comme Sebastian Vettel perdant une fois de plus beaucoup de temps lors des passages au stand.

Les deux Français ont retrouvé des couleurs

Pour ce premier Grand prix de la saison sur le sol européen, les deux Français ont quant à eux retrouvé des couleurs. Pierre Gasly sur sa Red Bull Honda termine 6ème. Le Normand grapille de précieux points au classement mondial. Romain Grosjean (Haas) termine 10ème et marque son premier point de la saison.



Nouvelle désillusion par contre pour Renault. Niko Hulkenberg parti des stands termine juste derrière Daniel Ricciardo qui avait été pénalisé de trois places sur la grille de départ. De nombreux sportifs ont été aperçus à Barcelone lors de ce Grand prix d’Espagne : les footballeurs parisiens Neymar Jr, Dani Alvès et Adrien rabiot, le Barcelonais Ousmane Dembele, les pilotes de Moto GP Marc Marques et Fabio Quartararo ou encore le navigateur François Gabart.



Prochain Grand Prix le dimanche 26 mai à Monaco