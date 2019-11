publié le 14/11/2019 à 09:50

Le décès de Raymond Poulidor mercredi 13 novembre, continue à toucher les Français. Celui qu'on surnommait l'éternel second du cyclisme français s'est éteint à l'âge de 83 ans. Alain Darbon, maire de Saint-Léonard-de-Noblat, ville où résidait le cycliste, se confie au micro de RTL.



"Raymond Poulidor était d'une grande simplicité, au-delà de son palmarès exceptionnel. Il prenait très simplement son VTT et puis, il allait tranquillement acheter dans les commerces locaux sa baguette, son journal, ses légumes, etc.", témoigne l'élu.

Une personnalité de Saint-Léonard-de-Noblat qui n'hésitait pas à faire preuve d'autodérision. "Plus récemment, la ville a fait une statue. Cette sculpture, elle vieillit assez mal et je disais à Raymond : 'Il faut qu'on refasse cette sculpture, qu'on la change' et il me disait : 'Monsieur le maire, changez rien, la statue, elle est comme moi, elle vieillit'", raconte Alain Darbon.

Raymond Poulidor va ainsi manquer à sa ville et à tous ceux qui s'y rendaient. "Aussi bien les habitants de Saint-Léonard-de-Noblat qu'à l'office de tourisme, les gens me disaient : 'On voit souvent des touristes qui venaient à Saint-Léonard-de-Noblat qui demandaient où habite Raymond.'"