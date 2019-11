Décès de Poulidor : "C’est un monument qui s’en va", estime Prudhomme sur RTL

publié le 13/11/2019 à 15:30

Eddy Merckx, Bernard Hinault, Sophie Anquetil, Thomas Voeckler... Quelques heures après l'annonce du décès de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans, le monde du cyclisme a rendu un vibrant hommage à "Poupou" sur RTL, mercredi 13 novembre. Le patron du Tour de France Christian Prudhomme était pour sa part très ému.

La dernière image qu'il garde du coureur célèbre pour ses huit podiums sur le Tour de France sans jamais pouvoir l'emporter ni porter le maillot jaune remonte au dernier dimanche du Tour l’été dernier. "Je l’avais vu appuyé sur une rambarde et lui avait dit 'Ça ne va pas Raymond ?' Il s’était tourné vers moi et me dit 'si, si'. Mais j’avais bien senti qu’il était très fatigué".

"Samedi, j’ai eu au téléphone Isabelle, une de ses filles, qui ne m’a pas caché que c’était une question de jours et que... J'aurais souhaité pouvoir lui rendre un dernier hommage mais elle m’a dit 'il ne va pas vous reconnaître'".

"C’est un monument qui s’en va, résumé l'homme de 59 ans. Quand on aime le Tour, le sport, et qu’on a 50 ans ou plus, on pense forcément à 'Poupou', qui nous a accompagné par sa longévité extraordinaire, par ses huit podiums et ses 14 Tour de France, par cette bonhomie du quotidien".

Christian Prudhomme rappelle aussi qu'en juillet dernier, "sur les routes du Tour de France, tous les jours il y avait des pancartes 'Allez Poupou !', 'Poupou revient !' (...) On pensera très très fort à lui" l'an prochain". La Grande Boucle 2020 passera par Saint-Léonard-de-Noblat, le village de Raymond Poulidor, le 9 juillet lors de la 12e étape.