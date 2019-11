Décès de Poulidor : "Il avait un regard paternaliste", raconte Voeckler sur RTL

publié le 13/11/2019 à 13:19

L'éternel battu du Tour de France s'en est allé. Raymond Poulidor, trois fois 2e de la Grande Boucle, cinq fois 3e, jamais maillot jaune, est décédé à l'âge de 83 ans. De Eddy Merckx à Sophie Anquetil en passant par Christian Prudhomme, les souvenirs et les hommages se multiplient. Thomas Voeckler, lui, se souvient d'un homme "protecteur".

"Avec les coureurs, il avait vraiment de l'affection, raconte le coureur âgé de 40 ans, retraité depuis la fin de la saison 2017. C'est quelqu'un qui a toujours été proche des coureurs, du public aussi. C'était assez émouvant par exemple quand j'ai eu la chance de porter le maillot jaune d'avoir ses félicitations lorsqu'il était au pied du podium. Il avait un regard assez paternaliste".

"Encore cet été sur les routes du Tour, il était tout à fait dans la course, il savait très bien comment ça se courrait, les tactiques", poursuit celui qui a porté le maillot jaune sur le Tour durant 10 jours en 2004 et 2011 (4e au général, son meilleur classement), remporté 4 étapes et ramené le maillot à pois sur les Champs-Elysées en 2012.

"C'est une légende qui s'en va, conclut le consultant et sélectionneur de l'équipe de France. Je suis né trois ans après son arrêt de carrière et pourtant j'ai l'impression d'avoir connu sa carrière tellement on en parle encore aujourd'hui, notamment de ses duels avec Anquetil. C'était un personnage, c'était un emblème national".