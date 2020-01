Dakar : l'Espagnol Carlos Sainz vainqueur pour la 3e fois

et AFP

publié le 17/01/2020 à 12:23

Après 2010 avec Volkswagen et 2018 avec Peugeot, l'Espagnol Carlos Sainz, 57 ans, a remporté pour la troisième fois le rallye Dakar en catégorie auto avec la marque Mini.

Vainqueur de quatre étapes, Carlos Sainz devance le tenant du titre, le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), de 6 minutes 21 secondes et le Français Stéphane Peterhansel (Mini) de 9 minutes 58 secondes au terme de 12 étapes et 7.800 kilomètres de course.

Le vétéran espagnol a pris les commandes de la course dès la troisième étape pour ne plus jamais la lâcher.

Menacé par Al-Attiyah, qui était revenu à 24 secondes à trois étapes de la fin, Sainz a profité des erreurs de navigation de son poursuivant pour reprendre de la marge. Il n'a plus eu qu'à gérer son avance dans les deux dernières étapes.

Cette année, le rallye Dakar a eu lieu en Arabie saoudite et devrait d'ailleurs y rester pour au moins quatre ans supplémentaires.