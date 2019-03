publié le 08/03/2019 à 19:45

Suzana Sabino est la compagne de Philippe Croizon, le sportif amputé des quatre membres après une électrocution en 1994 qui a traversé la Manche, relié les cinq continents à la nage et participé au rallye Dakar.



Depuis 2006, elle partage sa vie en toute discrétion mais aujourd'hui elle a décidé de raconter son quotidien, leur quotidien, dans un livre intitulé Ma vie pour deux publié aux éditions Arthaud. "Ce livre, c'est un vrai exutoire. J'évoque ma vie de femme avec Philippe qui est une personne handicapée et je parle de ce qu'on vit au quotidien avec une personne handicapée", déclare Suzanna Sabino.

Durant plusieurs semaines et pour la promotion de son livre, c'est elle qui répond aux questions des journalistes. Elle enchaîne les shootings photos au premier plan. "Je suis placée devant alors qu'habituellement je suis derrière", constate-t-elle en riant.

Suzana prend la lumière, elle qui a toujours suivi son compagnon Philippe, charismatique et médiatique. Derrière chaque prouesse de Philippe Croizon, il y a le soutien infaillible de Suzana, une présence essentielle, depuis 12 ans.



Les mystères de l'amour

À l'époque de leur rencontre, tous deux cherchent l'amour sur Internet. "Je vois une photo de Philippe avec une grande banane. On ne voit pas qu'il est handicapé dessus, on voit juste son visage, explique-t-elle. Il a réussi à couper de façon à ce qu'on voit pas le handicap".

Rapidement Philippe lui parle de son handicap, Suzana poursuit la conversation. Ils s'appellent tous les jours et finissent par se rencontrer. En le voyant, elle l'embrasse.



Une vie d'aidante

Amoureux, ils emménagent ensemble au bout d'un an, très vite, le quotidien de Philippe devient celui de Suzana. "Pour le rasage de Philippe, habituellement il y a sa tierce personne qui est là qui le fait, mais après le week-end je prends la relève. Quand on est en sortie c'est pareil, c'est moi qui prend la relève. On n'est pas formé pour ça. Moi j'ai pas été formée pour raser les personnes mais je le fais quand même."



Comme 11 millions de français, soit une personne sur 6, Suzana est aidante, un soutien quotidien pour personne dépendante. "C'est vrai que j'ai beaucoup de responsabilité, il faut toujours penser pour deux. C'est un peu comme un gros bébé."





En décidant de s'installer ensemble en 2007, le couple recrée une famille. Suzana est déjà maman de 3 filles, Philippe a 2 garçons.



Un jour, Suzana craque

Entre les soins quotidiens et les enfants, la charge est parfois trop lourde. Suzana choisit de s'isoler dans une caravane au fond du jardin pour s'adonner à la peinture. "Ça permet de s'évader, on est juste concentré sur la couleur le dessin et on ne pense à plus rien." Depuis leur rencontre, Suzana a vécu au rythme des exploits sportifs de son compagnon. Pendant des mois, elle l'encourage, s'en occupe jour et nuit... jusqu'à s'oublier.



"J'ai craqué une fois où Philippe ne se rendait plus compte qu'il demandait énormément, confie Suzanna. Il était médiatisé il demandait beaucoup.. et moi ne je comprenais pas. Je faisais partie des meubles. A ce moment-là, je lui ai dit que j'allais partir car je ne pouvais pas rester comme ça. Il est venu me rechercher en disant qu'il avait besoin de moi dans sa vie. Alors, je suis restée et je suis toujours là."



Aujourd'hui, Suzana est apaisée, elle prend plus de temps pour elle. Mais dans les nouveaux projets de Philippe Croizon, elle n'est jamais bien loin. Lors des nombreuses conférences qu'il donne sur ses performances, il parle beaucoup du soutien de sa compagne, la fait monter sur scène et applaudir. Aujourd'hui, Suzana n'est plus derrière Philippe mais à ses côtés.