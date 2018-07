publié le 29/09/2017 à 08:49

L'homme a déjà traversé la Manche, bouclé un rallye Paris-Dakar et relié les cinq continents à la nage. Jeudi 28 septembre, Philippe Croizon s'est lancé un nouveau défi : celui de sauter en parachute, et ce à l'occasion de la Journée du cœur qui se déroule ce vendredi 29 octobre. Un exploit qu'il a réalisé jeudi au profit de la société Quantum Genomics, qui multiplie les recherches contre les maladies cardiovasculaires. RTL l'a suivi dans ses aventures.



Et pour cause. Le journaliste Julien Sellier, aux commandes de RTL Petit Matin la semaine, a lui aussi fait le grand saut en compagnie de Philippe Croizon. "La sensation de voler était incroyable pendant la minute de chute libre, les bras en croix à 200 kilomètres/heures. À ce moment-là, on prend une immense dose d'adrénaline. Avec Philippe, on avait tous les deux le sourire jusqu'aux oreilles", témoigne Julien Sellier.



"J'ai encore le souffle coupé tellement c'est puissant", lâche de son côté Philippe Croizon après avoir retrouvé le plancher des vaches. "C'est un moment fort et intense. Dire qu'on peut l'offrir par correspondance à plein de personnes qui sont dans leur leur lit d'hôpital, tant mieux", se félicite l'aventurier.

Philippe Croizon saute en parachute pour la Journée Mondiale du coeur Crédits : DAMIEN BOISSON BERÇU | Date : 29/09/2017 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Philippe Croizon saute en parachute pour la Journée Mondiale du coeur Crédits : DAMIEN BOISSON BERÇU | Date : Philippe Croizon saute en parachute pour la Journée Mondiale du coeur Crédits : EICEPS | Date : L'aventurier Philippe Croizon a sauté en parachute pour la Journée Mondiale du coeur Crédits : DAMIEN BOISSON BERCU | Date : L'aventurier Philippe Croizon a sauté en parachute pour la Journée Mondiale du coeur Crédits : EICEPS | Date : L'aventurier Philippe Croizon a sauté en parachute pour la Journée Mondiale du coeur Crédits : EICEPS | Date : L'aventurier Philippe Croizon a sauté en parachute pour la Journée Mondiale du coeur Crédits : DAMIEN BOISSON BERCU | Date : 1 / 1 < > +