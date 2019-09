Coupe du Monde de rugby : le programme de mercredi 25 septembre

et AFP

publié le 24/09/2019 à 19:10

Place au dixième match dans cette Coupe du Monde 2019 de rugby à XV au Japon. Si les Fidji ont déjà joué, et perdu, face à l'Australie (39-21), l'Uruguay effectue son entrée en lice dans cette poule D où seuls les Gallois et les Australiens ont marqué des points (5 chacun) et où figure aussi la Géorgie.

"Los Teros" visent une troisième victoire dans un Mondial à l'occasion de leur troisième participation. Les Fidji ont de leur côté déjà atteint les quarts de finale à deux reprises, en 1987 et 2007. Pour cette rencontre, ils se présenteront avec une équipe largement remaniée : 12 changements par rapport à l'équipe qui a débuté face aux Australiens.

Le match revêtira par ailleurs un aspect émotionnel fort car il sera disputé au "Kamaishi Unosumai Memorial Stadium", bâti sur les décombres de deux écoles emportées par le tsunami de mars 2011. Plus de mille personnes de cette ville de 34.000 habitants située sur la cote nord-est du Japon avaient péri dans le raz-de-marée.