"Je serai là" : après son amputation, Matthieu Lartot devrait commenter la Coupe du monde de rugby

Matthieu Lartot à gauche et Fabien Galthié, en mars 2017 (illustration)

Matthieu Lartot veut à tout prix remporter son défi. Le commentateur de France Télévisions, qui a été amputé de la jambe droite au mois de juin en raison d'une rechute d'un cancer, a donné de ses nouvelles dans une interview accordée lundi au Parisien. "J’ai très vite cicatrisé, je suis en avance sur les temps de passage", a assuré le journaliste, qui poursuit sa rééducation dans un centre de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine.

Matthieu Lartot, la voix du rugby (et de Roland-Garros) sur les antennes du groupe public, s'est aussi projeté sur la prochaine Coupe du monde. Un événement qu'il ne raterait pour rien au monde et qu'il espère bien commenter. "Il y a des choses à régler au niveau de la médecine du travail, mais je serai présent. Je serai là et debout au match d’ouverture du XV de France face à la Nouvelle-Zélande. Puis à commenter des matchs, dont France Télévisions détient les droits", a-t-il assuré. Matthieu Lartot, extrêmement déterminé, a même ajouté qu'il se rendra "au stade en marchant ou alors avec les béquilles, ou en fauteuil".

Le journaliste en a également profité pour remercier les nombreuses personnes qui l'ont soutenu dans cette épreuve. Il a eu une pensée particulière pour Fabien Galthié, l'actuel sélectionneur du XV de France et ancien consultant sur France TV. "Il m’appelle quasiment tous les jours. Il est venu me voir à peu près à chaque étape du traitement", a témoigné Matthieu Lartot. Le commentateur a également dit avoir reçu

des messages d'Emmanuel Macron, des joueurs du XV de France et de l'acteur Bruno Solo.

