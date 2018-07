publié le 27/11/2017 à 11:00

"On a mis un terme a une culture de la défaite en cultivant la culture de la victoire et en mettant les ingrédients qu'il faut pour y parvenir." Bernard Giudicelli président de la Fédération Française de Tennis (FFT) revient sur cette victoire française, dimanche 26 novembre. Seize ans après son dernier triomphe, la France a remporté sa 10e Coupe Davis.



"Yannick (Noah, ndlr) a raison, il fallait absolument mettre un terme à cette culture de la lose. On cherchait toujours a savoir pourquoi on gagnait pas au lieu de se poser de vraies questions sur ce qu'il fallait faire pour gagner," renchérit Bernard Giudicelli, en faisant référence aux propos du capitaine de l’équipe de France, Yannick Noah, dans une interview.

Sur le sportif, le président de la FFT rapporte qu'un "plan d'action avait été mis en oeuvre, et les choses ont été soignées dans les moindre détails." Bernard Guidicelli insiste sur le fait que Yannick Noah a su impulser une dynamique "avec des choix qui étaient audacieux, qui étaient adaptés à chaque rencontre."

"Et autour de lui, un staff d'exception avec à la fois la composante technique, physique et organisationnelle qui a su donner les éléments clés à chaque rencontre et surtout des joueurs qui portent en eux cette compétition," poursuit-il.