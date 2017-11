Tennis : Yannick Noah doit-il rester capitaine de l'équipe de France ?

publié le 27/11/2017 à 09:21

Favorite sur le papier contre la Belgique, la France a été poussée dans ses retranchements et acculée à un cinquième match en finale de Coupe Davis, remportée pour la dixième fois, hier à Villeneuve-d'Ascq.



C'est Lucas Pouille qui a délivré les Mousquetaires version 2017, grâce à sa victoire logique et facile dans l'ultime match face au N°2 belge Steve Darcis (6-3, 6-1, 6-0).



Ce succès aisé du benjamin français (23 ans) met fin à trois échecs consécutifs des Français en finale, en 2002, 2010 et 2014. Après toutes ces désillusions, les Français remettent la main sur le Saladier d'argent qui leur échappait depuis 2001.



"C'était dur parce que quand tu ne gagnes pas pendant 16 ans, tout le monde s'habitue à perdre. Cette culture de la lose m'avait défoncé la gueule en demie (contre la Serbie)", a affirmé, ému et soulagé, le capitaine Yannick Noah, rappelé à la rescousse en septembre 2015, pour sauver le tennis français.



Il s'agit de son troisième titre en autant de finales après les grandes heures de 1991 à Lyon et de 1996 à Malmö.



Ce sacre manquera néanmoins de saveur et de matches mémorables en comparaison des coups d'éclat d'Henri Leconte et Guy Forget contre Pete Sampras à Lyon (1991) et les trois balles de match sauvées par Arnaud Boetsch contre le Suédois Nicklas Kulti (1996).



En 2001, sur le gazon de Melbourne, l'exploit était aussi au rendez-vous face à l'Australie de Lleyton Hewitt et Patrick Rafter dans ce qui restera le seul trophée sous le mandat de Guy Forget en tant que capitaine (1999-2012).



Dimanche dans l'ébullition du Stade Pierre-Mauroy, tout s'est achevé sur une victoire logique de Pouille (18e mondial) face au vétéran Darcis (33 ans, 76e mondial).



Le jeune Nordiste, supérieur en puissance, a mis fin à la belle série de "Monsieur Coupe Davis", surnommé ainsi en Belgique pour son efficacité, jusque-là totale, lors des 5e matches décisifs (5 victoires).



A 57 ans, Yannick Noah devient le troisième capitaine le plus titré, à égalité avec le Suédois Hans Olsson.

