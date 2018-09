et AFP

publié le 13/09/2018 à 16:20

La France restera-t-elle comme la dernière nation victorieuse de la Coupe Davis dans son format historique ? Avant de penser à la finale contre la Croatie ou la Belgique, les Bleus, présents dans le dernier carré pour la troisième année de suite, défient l'Espagne sur dur, une nouvelle fois dans le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, habituellement le stade de foot du Losc.



Depuis que la bande de Yannick Noah s'est débarrassée de l'Italie début avril (3-1), tout le monde imaginait l'Espagne largement favorite, même en France, mais sur une autre surface que la terre battue. Car Rafael Nadal a décidé de jouer cette campagne, et qu'il n'a perdu qu'un seul match de Coupe Davis dans sa carrière. Mais voilà que le numéro 1 mondial s'est blessé au genou droit en demi-finale de l'US Open et qu'il a dû renoncé.

Ce retrait change beaucoup de choses, comme l'a résumé mardi 11 septembre Noah. S'il a assuré qu'en tant que "fan de tennis", il regrettait que "Rafa" ne soit pas de la partie, il a vite repris sa casquette de capitaine : "La physionomie est totalement différente, notamment au niveau de la préparation. Quand Nadal joue, c'est quasiment deux points (assurés, ndlr) pour l'Espagne... Là, ça change et il faut s'adapter".

Qui sont les joueurs retenus ?

Toutefois, même sans Nadal, l'Espagne présente une équipe redoutable. Les deux joueurs de simple a priori alignés par Sergui Bruguera, Pablo Carreno Busta (21e) et Roberto Bautista Agut (26), sont à l'aise sur la surface retenue. En double, la paire Marcel Granollers- Feliciano Lopez tient largement la route face aux tout meilleurs.



Yannick Noah, lui, tente un coup de poker en alignant Benoît Paire dès le premier match face à Carreno Busta, vendredi 14 septembre (13h30). Préféré à Richard Gasquet (24e mondial), l'Avignonais (54e) n'a encore jamais joué de match de Coupe Davis. Lucas Pouille (19e) défiera ensuite Bautista Agut.



Pour le reste, tout est possible. Samedi 15 septembre (14h), le double français sera-t-il composé des "anciens" Nicolas Mahut et Julien Benneteau (36 ans) ? Gasquet sera-t-il aligné avec Mahut, dont le partenaire habituel, Pierre-Huguyes Herbert, est blessé ? Gasquet jouera-t-il aussi un 5e match décisif dimanche 15 septembre ? Noah peut changer ses plans jusqu'à une heure avant le début des matches.

Comment suivre cette demi-finale ?

Le premier simple débute donc à 13h30 vendredi 14 septembre. RTL.fr vous propose un direct point par point pour toutes les rencontres du week-end. À la télévision, rendez-vous sur France 4 à partir de 13h20. Le deuxième simple débutera quelques minutes après la fin du premier.



Le double de samedi 15 septembre est programmé à 14h. France Télévisions le diffuse sur France 2. Pour les deux derniers simples, si le score n'est pas de 3-0 pour l'une ou l'autre des équipes à l'issue du double, il faudra basculer sur France 3 à partir de 13h, dimanche 16 septembre.

Coupe Davis 2018 : le tableau Crédit : Vincent LEFAI, Paz PIZARRO, Thierry TRANCHANT / AFP