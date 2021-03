Rugby : quand reverra-t-on le XV de France ? La réponse de Bernard Laporte sur RTL

publié le 29/03/2021 à 17:08

74% des Français qui affirment que cette équipe "fait du bien et change les idées dans la période que nous traversons", une popularité qui frôle les sommets, encore près de 7,7 millions de téléspectateurs devant leur écran vendredi 26 mars... Bien que battu par l'Écosse en clôture du Tournoi des VI Nations, le XV de France est redevenu une coqueluche du sport bleu-blanc-rouge au cours des derniers mois.

Quand reverra-t-on Fabien Galthié et ses joueurs ? Sans doute cet été, les samedis 3, 10 et 17 juillet, a confirmé Bernard Laporte sur RTL, dimanche 28 mars. "Cette équipe elle a un an, elle a démarré dans le Tournoi 2020. Elle a deux Tournois à son actif. Elle n'a pas joué encore contre les équipes de l'hémisphère Sud. C'est pour ça que j'ai vraiment très envie qu'on aille en Australie au mois de juillet, se confronter trois fois à un autre rugby, parce qu'elle a besoin d'apprendre cette équipe".

"Pour le moment c'est en bonne voie, a poursuivi le président de La Fédération française de rugby. La tournée, elle est programmée. Les Australiens s'organisent, font en sorte que nous y allions. La problématique, c'est quoi ? Si on nous impose une quarantaine de 14 jours, ça sera plus compliqué, puisque n'oublions pas qu'il y a une finale (de Topo 14, ndlr), le 26 juin de mémoire, et qu'on joue le samedi d'après le premier test-match. Ça veut dire qu'il faudrait partir avec deux groupes et plus de joueurs".

"C'est un problème d'organisation mais je pense que la tournée elle se fera, parce que les Australiens, d'abord, en ont besoin financièrement parlant et qu'on leur doit bien ça, conclut l'ancien sélectionneur (...) N'oublions pas qu'on recevra l'Argentine et la Nouvelle-Zélande en novembre en France, mais on a vraiment envie que cette tournée se réalise. Elle se fera, à moins d'un revirement de situation et d'un virus qui à nouveau est omniprésent en Australie. Ce n'est pas le cas pour le moment".