publié le 02/05/2021 à 20:30

Chaque dimanche de 19h30 à 20h, toute l'équipe de "On refait le sport" revient sur les grands temps forts de l'actualité sportive, dans toutes les disciplines, avec des invités de marque et un membre de la rédaction de son partenaire, le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France.



Dimanche 2 mai, retour sur l'exploit de La Rochelle, qui a réussi un tour de force en écartant l'ogre irlandais du Leinster (32-23) pour rejoindre le Stade toulousain en finale de la Coupe d'Europe de rugby. Avec ce succès 32-23, les Maritimes vivront leur première finale de "Champions Cup", deux ans après leur échec en finale du Challenge européen, la "petite Coupe d'Europe", devant Clermont.

Les Rochelais ont fait craquer les Irlandais dans le dernier quart d'heure avec des essais du troisième ligne du XV de France Grégory Alldritt et du deuxième ligne australien Will Skelton. Le Leinster a aussi inscrit deux essais, mais l'ouvreur néo-zélandais de La Rochelle, Ihaia West, a pesé dans la victoire des Jaune et Noir avec 22 points et 89% de réussite devant les perches.

Les Toulousains, qui ont écarté Bordeaux-Bègles (21-9) samedi, viseront eux un cinquième titre pour battre le record dans la compétition qu'ils partagent jusqu'ici avec le Leinster. Invité de cette émission, leur président Didier Lacroix. Autres invités, David Tebib, président des Ligues professionnelles livre son analyse sur le retour du public dans les stades à partir du mercredi 19 mai, et un karatéka à l'esprit olympique, Steven Da Costa.