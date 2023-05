Coupe d'Europe de rugby : La Rochelle et Toulon sur le toit de l'Europe

Un week-end de folie. Voilà ce qu'a vécu le rugby français. Tout a commencé le vendredi soir à l'Aviva Stadium de Dublin, le RCT défiait Glasgow en finale de la Challenge Cup (la petite Coupe d'Europe). Les Toulonnais ont surclassé la rencontre de la tête et des épaules, avec le score éclatant de 21 à 0 à la mi-temps.

Derrière les hommes de Franck Azéma et Pierre Mignoni ont géré leurs avances et l'ont même accentué très nettement. À la fin ça fait 43 à 19 et aucune contestation possible, Toulon était le plus fort. Une belle sortie pour Mathieu Bastareaud et Sergio Parisse qui ont annoncé leurs retraites à l'issue de la rencontre.

Le samedi, La Rochelle est rentré dans l'histoire du rugby en s'imposant pour la deuxième année consécutive en finale de Champions Cup face aux Irlandais du Leinster comme en 2022. Un back-to-back pour marquer un peu plus l'histoire du rugby, surtout que les maritimes ont vécu une entame de match catastrophique en encaissant un cinglant 17-0 en 12 minutes. Pas grand monde n'aurait donné La Rochelle gagnante mais pourtant ils ont réussi à revenir dans le match et à s'imposer dans les dernières minutes. Mais les joueurs de Ronan O'Gara, le manager irlandais qui avait déjà réussi le doublé en tant que joueur du Munster, n'ont jamais donné l'impression de paniquer et, même, ils semblaient habité par une force intérieure.

Notre plan c'est d'établir une dynastie Ronan O'Gara, Manager de La Rochelle

Ce doublé est historique et place encore plus La Rochelle sur la carte du rugby mondiale. La communion le dimanche sur le port de La Rochelle a été grandiose avec plus 50.000 personnes. Maintenant les coéquipiers de Grégory Alldritt, qui a été élu meilleur joueur de la compétition, rêve du doublé avec le Top 14 et le bouclier de Brennus. Rendez-vous le 17 juin prochain...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info